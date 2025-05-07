Óscar Sanz, una única clave para cerrar dos posiciones en el once del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

En el tablero del Nàstic de Tarragona hay una pieza que ha demostrado ser clave esta temporada. Óscar Sanz ha demostrado ser el palo de pajar del equipo, un jugador con presencia que, ahora mismo, es necesario para cerrar dos posiciones en medio del campo y en el eje de la defensa.

El de Sant Sadurní d'Anoia ha disputado 30 partidos esta temporada, 28 de los cuales ha sido como titular. Su solidez en el rendimiento lo ha convertido en el hombre de confianza de Dani Vidal y ha sido una solución habitual para cubrir las dos demarcaciones. De hecho, de los 28 partidos como a titular, 18 los ha jugado saliendo como mediocampista –su posición habitual– y 10 los ha partido como defensa central, sea para cubrir una baja o porque, como fue el caso contra el Andorra, era la mejor opción. La realidad mostrada esta temporada es que, esté donde esté sobre el césped, Sanz tiene un impacto positivo en el rendimiento general de la demarcación.

En el mundo del fútbol exiiste la llamada teoría de la manta. Esta indica que, si te quieres cubrir la cabeza, dejarás los pies al aire y si te quieres tapar los pies, pasará el caso contrario. Esta es una analogía que describe la dificultad en cubrir todas las necesidades de un equipo de fútbol. Si se tiene un buen ataque, la defensa será débil mientras que si un equipo se cierra bien en la retaguardia, le costará generar en ataque. La teoría se puede aplicar en este caso particular con Óscar Sanz: si el de Sant Sadurní d'Anoia se sitúa en el eje de la defensa, el equipo suele ganar solidez defensiva y una mejor salida de pelota, pero el equipo lo echa de menos como un muro de contención en la medular. Por otra parte, si se sitúa de doble pivote a la medular, se pierde seguridad en la retaguardia.

El medio del campo grana es una de las posiciones mejor cubiertas del equipo. Marc Montalvo se encuentra en su mejor momento de la temporada y Ander Gorostidi es fiable y con capacidad de cambiar partidos en ataque, como indican los 5 goles alcanzados hasta ahora. Con todo, los dos jugadores muestran su mejor versión con Óscar Sanz a su lado. El esfuerzo en el control y la defensa del de Sant Sadurní d'Anoia libera, por una parte, a Ander Gorostidi para poder incorporarse de segunda línea de ataque. De hecho, esta llegada se echó de menos el último domingo contra el Andorra. Entonces, contra un equipo que proponía y potente en el medio del campo, los dos jugadores grana estaban más limitados. En este caso, la falta de Óscar Sanz la asume Marc Montalvo con una carga superior.

Rotaciones en el eje

Óscar Sanz ha sido un recambio de lujo para la rotación de la defensa grana durante la temporada. Siempre que ha habido una ausencia por lesión o sanción, Sanz ha cumplido con creces en su papel. Con todo, en los últimos partidos se ha convertido en una opción real y no tanto un recambio forzado. Sin Antonio Leal por acumulación de amarillas, Óscar Sanz pasó por delante de Unai Dufur en la lista de prioridades contra el Real Unión. El último domingo, Sanz pasó por delante, incluso, del recuperado Leal, dejando a los dos centrales en el banquillo. El domingo, Dani Vidal tendrá que volver a mover su pieza para ver qué posición se tiene que cerrar.