El juvenil Enric Pujol renueva y ya es jugador primer equipo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona sigue haciendo movimientos para asegurar el futuro de las perlas de la Cantera Grana. Después del debut de Agus Gutiérrez, el siguiente jugador de la hornada del Juvenil A de División de Honor que ha destacado es Enric Pujol. Ayer, la conjunta grana anunció la renovación del joven central de Gandesa hasta el 30 de junio de 2027. Además, Pujol completará la temporada bajo las órdenes de Dani Vidal para, el próximo año, incorporarse oficialmente al primer equipo.

Enric Pujol es un nombre que resuena las últimas semanas en el Nàstic. El de Gandesa entró en las últimas dos convocatorias de Dani Vidal y está presente en los entrenamientos del primer equipo. Aunque todavía no ha debutado liga, sí que estuvo presente en los dos primeros partidos de Copa Catalunya.

Pujol llegó a la entidad grana hace dos temporadas después de jugar en el Gandesa y a la Fundación Fútbol Base Reus. El central fue una de las piezas fundamentales del Juvenil A que alcanzó el ascenso a División de Honor la última temporada y, esta, también ha sido un hombre de confianza de Xavi Vilagut. El de Gandesa, al lado de Guillem Barrés –otro juvenil que jugó la Copa Catalunya con el Nàstic- fueron la muralla defensiva del equipo que ha alcanzado la permanencia esta temporada.

Un central con presencia

El coordinador del fútbol base del Nàstic, Jordi Guillén, describió a Enric Pujol como «un central diestro corpulento que destaca por su juego de cabeza y salida de pelota. Es un jugador con presencia que toma riesgos y no rifa la pelota». Guillén subrayó que «el club ha hecho la apuesta porque ha visto que tiene mucho potencial y no es la primera que se hace, porque jugadores como Agus Gutiérrez, Guillem Barrés, Oriol Subirats y otros del Juvenil A también han sido presentes en los entrenamientos».

El proceso

Pujol completará el tramo crucial de la temporada del primer equipo. De hecho, es un tramo con presión donde, concretamente, la defensa grana siempre está en el ojo del huracán. «Es un jugador que tiene mucha personalidad y no se encogería en el caso de tener minutos», apuntó a Guillén. Con todo, el coordinador del Nàstic subrayó que «pienso que todo jugador de la cantera tiene que tener un proceso para acercarse al mundo profesional. Ahora se tiene que ganar minutos de calidad y se tiene que tener paciencia. Esta apuesta que ha hecho a la dirección deportiva es un primer paso para él».

De momento, con esta apuesta del Nàstic, Enric Pujol seguiría los pasos de jugadores como Marc Montalvo y Óscar Sanz Amb todo, a diferencia de estos dos, Pujol se saltaría un paso porque no pasará por la Pobla de Mafumet.