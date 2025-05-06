El juvenil Enric Pujol renueva con el Nàstic y subirá al primer equipo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona ha anunciado la ampliación del contrato de Enric Pujol Sevilla (Gandesa, 19 de mayo del 2006) hasta el 30 de junio de 2027. El joven defensa central, que pasa a tener ficha profesional, dará el salto al primer equipo del club grana.

Con sólo 18 años, Pujol continuará su progresión deportiva en el Nàstic después de dos temporadas destacadas con el Juvenil A. El de Gandesa fue una pieza clave en el ascenso a División de Honor durante la temporada 2023-2024 y, este curso, ha sido fundamental para alcanzar una meritoria séptima posición bajo la dirección de Xavi Vilagut.

A lo largo de esta temporada, el futbolista ha compaginado entrenamientos con el Juvenil A y el primer equipo, entrando en varias convocatorias de liga bajo las órdenes de Dani Vidal y participante en varios partidos de la Copa Cataluña. La última convocatoria fue la del pasado domingo en el duelo contra la Andorra.