No hay más remedio que seguir remando hasta el final

La falta de regularidad se acaba pagando. El Nàstic de Tarragona volvió a dar un volantazo a domicilio con una derrota contra el Andorra de las que hace daño. No es sólo perder contra un rival directo, si no es despedirse definitivamente –ahora sí– de la primera posición y dirigirse hacia un play-off que da la sensación que sea más un castigo que una oportunidad. Además, como punto más importante, la derrota significa que se arraigue la enfermedad que se ha convertido jugar fuera de casa en la que el Nàstic suma ya tres derrotas consecutivas.

El conjunto de Dani Vidal tiene dos caras diferentes en casa y a domicilio. El domingo, los grana dieron un paso adelante a nivel de juego con respecto a las últimas salidas. Se vio un equipo mejorado, pero todavía a años luz de la trituradora que es el Nou Estadi Costa Daurada.

De hecho, esta falta de contundencia en ataque, poco propia de los grana, fue uno de los motivos de la tercera derrota consecutiva fuera de casa. «Es extraño que en casa tenemos mucha más facilidad con menos situaciones de gol. Contra la Ponferradina marcamos 5 goles y contra el Andorra nos hemos quedado a cero a pesar de haber tenido más ocasiones de gol que entonces», afirmó Dani Vidal en el postpartido.

Era un partido que podría haber caído para los dos lados por la intensidad que se mostró desde los 10 primeros minutos. En aquel tramo, el Andorra podría haber empezado ganando con un gol fantasma por un error de Dani Rebollo que el árbitro no vio, pero que compensó no pitando un penalti claro sobre David Concha en la siguiente jugada.

Lo más amargo es como se dio la derrota, porque fue la misma canción de siempre: un error defensivo. Esta vez, un mal rechace de Jaume Jardí brindó una oportunidad que el Andorra no supo desperdiciar. Una vez más, el gol en contra fue una herida de muerte inmediata, porque, aunque faltaban veinte minutos para acabar el partido, el Nàstic no dio signos en ningún momento de poder recuperarse y empatar el partido.

De esta manera, el equipo que suma 5 victorias consecutivas en el estadio –las tres últimas con goleada incluida– es el mismo que acumula tres derrotas consecutivas a domicilio y ocho sin ganar fuera de casa. Ahora, toca volver al Nou Estadi para recuperar las buenas sensaciones. Pase lo que pase este sábado, el conjunto grana no perderá su posición en el play-off de ascenso.

Eso sí, se vuelve a necesitar una victoria anímica para cargar de nuevo baterías y consolidar el play-off antes de encarar la última salida del año contra la Segoviana. El fútbol es un juego de sensaciones y dinámicas, y los grana necesitan sacarse esta losa de no ganar fuera de casa si quiere encarar el play-off con garantías.

Oportunidad o castigo

Este año la Primera Federación se ha encargado de tejer un tramo final de temporada lleno de oportunidades. La inestabilidad del líder y de sus perseguidores ofrecieron abrir la puerta a una última posibilidad del ascenso directo, pero la falta de regularidad del Nàstic ha acabado condenando a enfocarse en el play-off.

Este trámite hace cocer las heridas del pasado y convierte en un castigo lo que tendría que ser una oportunidad. El sábado se abre una nueva liga para el conjunto grana, una liguilla de tres partidos que tiene que servir, en primer término, para dar confianza al bloque para el tramo final y, por otra parte, para acabar en la mejor posición posible en la clasificación.