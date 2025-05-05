El Nàstic Femení sube a Primera Catalana

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic Femení es equipo de Primera Catalana. El conjunto dirigido por Fran Rodríguez alcanzó el ascenso de categoría el pasado domingo después de ganar el derbi tarraconense contra el CEF Sant Pere i Sant Pau.

Les jugadoras grana salieron con una intensidad superior y en el primer minuto de partido Anais Fernández marcó el primer gol. El segundo, el de la tranquilidad, fue de Andrea Moral al minuto 61'. La victoria dejó en el Nàstic en segunda posición con 66 puntos y ha alcanzado el ascenso de categoría para ser uno de los mejores segundos clasificados por coeficiente de los 7 grupos de Segunda Catalana.

Premio al proyecto

El femenino del Nàstic continúa este año su crecimiento después de la incorporación del técnico Fran Rodríguez el curso pasado y las coordinadoras Mariona Martí y Marta Líria al frente del proyecto. Esta temporada el equipo se ha mudado a la Ciudad Deportiva Gimnàstic de Tarragona con el resto de equipos de la entidad después de una temporada en la Pobla de Mafumet.

Fran Rodríguez subrayó la mejora que supone entrenar en la nueva instalación «allí disponemos de todo lo que necesitamos. Además, este año, con la incorporación de un equipo juvenil, disponemos de más jugadoras que estirar y poder completar los entrenamientos con mejor dinámica. Estos pequeños detalles en el día a día son los que dan los frutos y que, con esfuerzo y trabajo, hagan que seamos el equipo que menos goles recibe del grupo y el segundo que más genera».