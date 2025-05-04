Final: Derrota del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final Derrota grana

73' Jaume Jardí ... Centro tímido de Cerdà que era fácil de rechazar. Era pelota grana, se podía controlar o dejarla salir, pero Jaume Jardí rechaza a la frontal y le regala el tiro a Nieto, que la clava por la derecha de Nieto.

73' Gol de Andorra

71' Cambio del Nàstic Se marcha Pablo y entra Marc Fernández.

67' ¡ Pablo ! Centro lateral de Jardí que atrapa a Pablo y obliga a tenderse en Ratti.

65' Perdona a Jaume Jardí Una tímida presión del Nàstic provoca un contraataque. Antoñín cede el esférico a Jaume Jardí, que tropieza y perdona una ocasión de gol.

60' Triple cambio del Nàstic Se marchan Víctor Narro, Migue Leal y David Concha y entran Roberto Torres, Jaume Jardí y Pol Domingo.

59' Tarjeta amarilla para la Andorra La ve Villahermosa.

57' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Migue Leal.

55' Doble cambio de la Andorra Sale Martí Vilà i Almpanis y entran Iván Rodríguez y Cerdà.

50' ¡ Concha ! Mala cesión del portero que atrapa a Pablo. Concha, sin embargo, es quien ejecuta el tiro, pero el portero lo bloquea. El rechazo lo prueba Antoñín, pero choca con un defensor.

46' ¡Empieza la segunda parte! Mueve la pelota el Nàstic.

45' ¡ Montalvo antes de acabar! Remate desde la frontal de Marc Montalvo que sale lamiendo el palo y el árbitro silba el final. Descanso.

43' Empieza a llover Empieza a llover en el Estadio Nacional y el Nàstic da un paso adelante.

37' Ocasión para el Andorra Centro lateral que recibe Almpanis, sin embargo, por suerte, no llega a rematar.

35' Minutos de la Andorra Posesión larga del equipo andorrano, el Nàstic se defiende y deja jugar porque la Andorra no llega al área.

29' Lo prueba Antoñín Arranque por la izquierda del delantero que consigue dejar atrás su marca, pero el portero atrapa el centro-chute.

27' Se defiende el Nàstic Los grana aguantan la pelota parada.

27' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Óscar Sanz, quién provoca una falta peligrosa en la frontal, perfecta para un centro.

24' El partido se estabiliza Después de unos diez minutos intensos, granas y andorranos se igualan sin ocasiones.

19' Mágico Concha Dribla el cántabro en su marca casi resbalando, pero tiene tiempo a pasarle a Pablo que envía el chute a manos de Ratti.

18' Falta peligrosa para la Andorra A unos metros del vértice. El Andorra pone en el centro al punto de penalti y Dani Rebollo caza la pelota.

13' ¡ Pablo ! Buena acción individual del asturiano. Pablo dribla a su defensor y se adentra en el área escorado por la derecha. El portero para el centro-chute.

10' Partido fulgurante Inicio trepidante de ocasiones para los dos equipos. ¡Ambiente de final!

9' ¡ Concha ! Contraataque grana. Pablo se cae y el árbitro deja seguir. En el mano a mano, Concha recorta dos defensores y cae al suelo, pero el árbitro considera que no es penal.

7' Devuelve|Vuelve la Andorra Tiro lejano y potente que obliga a Dani Rebollo a pararlo a dos tiempos. Retoño casi se lo acaba tragando, el tiro de Molina cae a la línea.

5' La Andorra avisa Centro lateral que el Nàstic no puede rehusar con contundencia y acaba con un tiro centrado que sale fuera.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota el Nàstic.

La afición, con el Nàstic Tifo de l'Orgull Grana.Diari Més

Ganar para soñar Si el Nàstic quiere quedar primero, tendrá que ganar en la Andorra y esperar el traspié de la Cultural. De momento, hace falta ganar un partido fuera de casa y romper la maldición de no ganar desde febrero.

La afición grana empieza a llenar el Estadio Nacional L'afició grana a l'Estadi Nacional.Diari Més

Banquillo local Oier (ps), Oriol Busquets, Morgado, Juanda, Erik Morán, Luismi, Peña, Josep Cerdà, Manel Royo, Pau Casadesús, Bilal e Iván.

Once de la Andorra Nico Ratti, Clemente, Diego Alende, Bomba, Martí Vilà, Villahermosa, Batanea, Álvaro Martín, Almpanis, Lautaro de León y Manu Nieto.

Dani Vidal repite el once inicial No se complica el técnico del Nàstic. Dani Vidal ha apostado por repetir el once que le dio la victoria la semana pasada contra el Real Unión. A pesar de la vuelta de sanción de Antonio Leal, el central se ha quedado en el banquillo.

Banquillo grana Alberto Varo, Pol Domingo, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Antonio Leal, Roberto Torres, Álex Jiménez y Enric Pujol.

¡Once del Nàstic ! Dani Rebollo, Migue Leal, Gorka Pérez, Óscar Sanz, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Marc Montalvo, Víctor Narro, David Concha, Antoñín y Pablo.