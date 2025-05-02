El Nàstic pondrá a prueba su mejora contra el Andorra en una antesala de un futuro ‘play-off’

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona tendrá este domingo una nueva prueba para comprobar su mejora contra el Andorra. Los grana tendrán un examen bien complicado, un duelo que será todo un simulacro de cara a un futuro play-off porque el conjunto del Principado presentará un partido de máxima intensidad. Los de los Pirineos son el segundo mejor local del grupo, sólo superado por los de Dani Vidal.

El conjunto de Beto Company tan sólo ha perdido un partido en el Estadio Nacional esta temporada y fue contra el Bilbao Athletic por 0-2. Curiosamente, este también fue el mismo rival –y mismo resultado– que derrotó al Nàstic en el Nou Estadi por última vez.

Con la goleada por 4-1 contra el Real Unión los grana demostraron que en casa son una apisonadora de equipos. Domingo, los grana tendrán una nueva oportunidad de asustar a los fantasmas a domicilio, donde no se gana desde el 1 de febrero.

El conjunto tricolor no pondrá las cosas fáciles para el Nàstic. Con Beto Company en el banquillo, el Andorra ha reavivado y se presenta como uno de los equipos con mejor dinámica de la parte alta. Los de los Pirineos son un equipo que, si el rival lo deja jugar, es capaz de sobrepasar a cualquier equipo.

Los andorranos brillan en su fútbol asociativo, pero también tienen individualidades para romper la defensa rival con un juego más directo. De hecho, si hay una delantera que es capaz de mantener el ritmo de Pablo Fernández y Antoñín Cortés es la del Andorra.

Lautaro de León y Manu Nieto llegan al duelo en la mejor forma. En los últimos dos partidos, los dos delanteros han marcado tres goles cada uno. De hecho, en el último partido en casa, el Andorra endosó un 5-1 a la Segoviana con hat-trick de Nieto y un doblete de Lautaro. Los dos acumulan 22 goles esta temporada, dos más de los conseguidos por Pablo y Antoñín, que suman 20.

En el duelo en el Nou Estadi Costa Daurada, Lautaro de León ya marcó al Nàstic. En aquel partido, sin embargo, el más destacado fue el extremo Josep Cerdà. Con todo, Cerdà ha estado desaparecido los últimos dos duelos por unas molestias físicas que lo mantienen su disponibilidad para el partido del domingo como una incógnita.

Con respecto al Nàstic de Tarragona, Dani Vidal recuperará a Antonio Leal de cara al duelo contra el Andorra. De esta manera, Óscar Sanz quedará liberado para volver al medio del campo.

Viejo conocido

Beto Company y Dani Vidal se conocen bien. El ampostino fue entrenador de la Pobla de Mafumet durante dos temporadas, cerrando su etapa el curso 2020-2021. Curiosamente, el encargado de sustituirlo fue Dani Vidal. El actual entrenador del Nàstic saltó del Juvenil A para salvar la situación con la Pobla, un mérito que le brindaron la posibilidad de subir al primer equipo como segundo de Raül Agné.