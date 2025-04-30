El Nàstic Femení se juega el ascenso de categoría en el último derbi con el CEF Sant Pere i Sant Pau

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El equipo femenino del Nàstic de Tarragona se juega el ascenso a Primera Catalana este domingo a las 19.45 horas en el último derbi tarraconense de la temporada contra el CEF Sant Pere i Sant Pau que se disputará en el campo municipal del barrio.

Las grana, entrenadas por Fran Rodríguez, necesitan sumar una victoria contra el equipo del barrio tarraconense y esperar un resultado favorable de equipos de otros grupos de Segunda para poder alcanzar uno de los billetes de ascenso que corresponden a los segundos clasificados con mejor coeficiente.

Este año la Segunda Catalana ha contado con una máxima igualdad. El grupo 7 es uno de los más competitivos y l'Aldeana –que ya ha subido como primero clasificado–, el Nàstic, el Icomar y el CEF Sant Pere i Sant Pau han estado durante todo el curso en la parte alta de la categoría.

Debido a anteriores resultados, el Sant Pere i Sant Pau ya ha quedado fuera de la carrera por el ascenso y Nàstic e Icomar se juegan esta posibilidad. «Llegamos con una dinámica muy positiva. En toda la segunda vuelta no hemos conocido la derrota y estamos muy motivadas para afrontar el partido y alcanzar el objetivo del ascenso», destacó a Diari Més el técnico grana Fran Rodríguez.

Las grana tendrán que ganar y esperar, mientras que el Icomar estará a un traspié del Nàstic para poder asaltar la segunda posición. En este sentido, Rodríguez subrayó que la clave es «ser fieles a nuestro estilo y mostrar carácter. Es un derbi y habrá expectación en el campo, son alicientes que tenemos que dominar. Lo que está claro es que no podemos ir pensando en los otros resultados».

En este punto, Rodríguez fue crítico y destacó que «nos habría gustado decidir el ascenso con un play-off, quizás habría sido más adecuado teniendo en cuenta que nuestro grupo es de los más igualados en la categoría y sale más perjudicado que otros a nivel de coeficiente».

Eso sí, las grana primero tendrán que ganar a un Sant Pere i Sant Pau que, en la primera vuelta, no consiguieron vencer. El equipo del barrio tarraconense no pondrá las cosas fáciles. El técnico del sénior femenino y coordinador del CEF Sant Pere y Sant Pau Iván León destacó que «será un partido muy bonito. Jugamos en casa, es el momento de despedirnos de nuestra afición y es el derbi contra el Nàstic así que la motivación es elevada». Además, León avisó de que «pocos equipos nos han ganado en casa este año y queremos que eso continúe así, iremos a por la victoria».

Proyecto en ascenso

El femenino del Nàstic continúa este año su crecimiento después de la incorporación del técnico Fran Rodríguez el curso pasado y las coordinadoras Mariona Martí y Marta Líria al frente del proyecto. Esta temporada el equipo se ha mudado a la Ciudad Deportiva Gimnàstic de Tarragona con el resto de equipos de la entidad después de una temporada en la Pobla de Mafumet.

Fran Rodríguez subrayó la mejora que supone entrenar en la nueva instalación «allí disponemos de todo lo que necesitamos. Además, este año, con la incorporación de un equipo juvenil, disponemos de más jugadoras para poder completar los entrenamientos con mejor dinámica. Estos pequeños detalles en el día a día son los que dan los frutos y que, con esfuerzo y trabajo, hagan que seamos el equipo que menos goles recibe del grupo y el segundo que más genera».