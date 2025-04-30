Migue Leal y Marc Fernández, enchufados y preparados para cumplir ‘la ley del ex’ contra el Andorra

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Hay leyes no escritas en el fútbol que se suelen cumplir durante los partidos y una es la llamada «ley del ex». Esta dicta que siempre que un jugador que se enfrente a su exequipo, acabará marcando o siendo importante en el partido. El Nàstic de Tarragona viajará el domingo a Andorra para hacer valer esta norma con dos exjugadores del club del Principado como son Migue Leal y Marc Fernández. Dos hombres que, de hecho, fueron partícipes de la goleada grana contra el Real Unión.

El conjunto de Dani Vidal recargó energías en el Nou Estadi Costa Daurada con el 4-1 contra el Real Unión del pasado domingo. En esta victoria fue clave, por una parte, Migue Leal. El lateral derecho asistió por la derecha a Pablo Fernández en el 2-1 y, posteriormente, marcó el 3-1 con un disparo que sacó las telarañas de la portería.

Este golazo fue el primero que marca con la camiseta grana desde su llegada en enero. Entonces, Leal aterrizó en Tarragona después de media temporada sin competir, su último club fue, precisamente el Andorra, donde militó durante toda la temporada pasada.

Con todo, esta no fue del todo provechosa para Leal, porque jugó 15 partidos de los que sólo 8 fue desde el once titular. Con el descenso del Andorra, Migue Leal se quedó sin equipo hasta que el conjunto grana le fichó en invierno. Ahora, Migue Leal vuelve a su anterior estadio en su mejor momento de forma.

El otro jugador con pasado andorrano es Marc Fernández. El segundo capitán del Nàstic, que ayer celebró sus 35 años, también volverá al que fue su estadio ahora hace tres temporadas. Este año, sin embargo, será la primera vez que vuelva al Principado desde que se marchó. Marc Fernández ha alcanzado el papel de revulsivo en la plantilla de Dani Vidal.

En el último duelo en el Nou Estadi, el segundo capitán volvió a destacar con una asistencia a Pablo Fernández. En el anterior, contra el Unionistas, también apareció provocando y transformando un penalti y también repartiendo una asistencia a Gorostidi. Migue Leal y Marc Fernández tendrán su papel este domingo, sea desde el once inicial o como revulsivo y, para los intereses del Nàstic, convendría que se cumpliera la «ley del ex».

El Nàstic ha sufrido la ley

En contra, el Nàstic ya ha sufrido «la ley del ex». Concretamente, fue en la dolorosa derrota contra el Ourense. Entonces, Xesc Fullana anotó el primer gol del 2-1 del Nàstic en el campo del Ourense. El jugador balear ya lo hizo en el anterior enfrentamiento con el Nàstic, cuando su gol dio la victoria al Cornellà.