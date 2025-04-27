Final: Nueva goleada del Nàstic en casa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final Tercera goleada en casa.

86' Álex Jiménez tiene el quinto Contraataque de libro que lidera Álex Jiménez. Marc Fernández lo acompaña, pero el delantero decide definir y no pasarle. La pelota va fuera.

81' ¡De nuevo Marc! Jugada ensayada. Pasada en corto de córner al primer palo, donde aparece Marc Fernández de la nada. El chute, sin embargo, sale por encima de la portería.

80' ¡Lo prueba Marc Fernández ! Chute desde la frontal del extremo que para al portero rival.

79' Doble cambio del Nàstic Entra Juncà y Álex Jiménez por Joan Oriol i Pablo.

78' ¡Que lo oigan en León! ¡El Nou Estadi vibracon su equipo cantando "Visca el Nàstic y Visca Tarragona!"

75' Marc Fernández marca medio gol Centro lateral de Marc Fernández que va blandito hacia Pablo. El asturiano remata plácidamente hacia dentro. Sin oposición en el salto. Goleada por inercia.

74' ¡GOL DEL NÀSTIC !

70' Cambios del Nàstic Se marchan Víctor Narro y Antoñín por Marc Fernández y Jaume Jardí

68' Cambio del Real Unión Se marcha Obi y entra Domínguez.

67' Roberto Torres ala valla Prueba el tiro directo el navarro, pero no supera la barrera.

65' Antoñín se desmarca y bastante una expulsión Control orientado de Antoñín para quedarse completamente solo. Quintana le hace falta y, al ser el último, es roja directa. El Real Unión se queda con 10.

63' GOLAZO de Migue Leal para arreglarlo todo "Toxicidad fuera, malas vibras fuera" cantó Migue Leal. Roberto Torres le hace llegar la pelota y el lateral envía una cañería desde la frontal para sacar las telarañas de la portería.

62' ¡GOL DEL NÀSTIC !

57' Cambio del Nàstic Entra Roberto Torres por Concha.

56' Por fin, un centro lateral Centro lateral de Migue Leal que remata a Pablo entre dos defensores y la pelota, poco a poco, acaba en el fondo de la red.

55' ¡GOL DEL NÀSTIC !

54' Lo prueba Gorotidi En corto el córner de Narro. Gorostidi perfila, busca el espacio y prueba el tiro directo desde la frontal que sale fregando el palo derecho de Wright.

51' Malas vibraciones Primeros minutos de la segunda mitad con la misma tónica. Poca intensidad en los ataques y pocas ideas.

46' Empieza la segunda mitad Mueve la pelota el Nàstic.

45' Descanso De más en menos un Nàstic que ha acabado la primera parte dejando pasar los minutos con deseo de que llegue el descanso.

43' De más en menos El Nàstic ha entrado con fuerza al partido, pero lo ha perdido con el paso de los minutos con una fuga que se ha agrandado con el gol del Real Unión.

40' Aparece Óscar Sanz Contraataque del Real Unión. Gorka Pérez pierde el duelo individual con Benito, pero Sanz aparece para sacar el peligro con contundencia.

38' Cambio del Real Unión Entra Eimil por Santos.

35' Falta una marcha más El Nàstic domina, pero le falta una marcha más. Movimientos muy lentos y previsibles de los grana y les falta el toque de magia característico del Nàstic. Más desmarcadas, más jugadas individuales, más romper líneas. Eso le falta al equipo.

32' Dominio grana Control absoluto del Nàstic contra un Real Unión cerrado bajo llave defiende. Dos líneas de cinco jugadores que frenan en el Nàstic. Narro prueba desde lejos, pero todavía sin mucho peligro.

27' Se reaciva el Nàstic Remate desde la frontal de Concha que bloquea a un defensor. Pasarla a Pablo era mejor opción.

22' Demasiados espacios En las transiciones ofensivas del Real Unión, hay un hueco en medio del campo del Nàstic que el conjunto vasco aprovecha como quiere. A la segunda línea no va nadie y el Real Unión busca los remates sin oposición.

20' Lo prueba Migue Leal Se incorpora en ataque Migue Leal hasta el área rival. Gorostidi lo ve y filtra la pasada, pero el remate de Leal con la izquierda sale fuera.

19' Momento visitante El Real Unión se impone sobre el césped. Momento delicado para el Nàstic que busca hacer daño, pero con demasiada timidez.

16' Dani Garrido desde la frontal a solas Mucha facilidad en el gol. Garrido atrapa la frontal y el Nàstic le deja todo el tiempo del mundo para prepararse y rematar. No puede pararla Rebollo.

15' Gol del Real Unión

12' ¡ Dani Rebollo ! Buena actuación del portero grana para evitar el empate. Remate de Rivero a solas que acaba bloqueada.

11' Por la derecha Chute raso del capitán por la derecha, Wright adivina las intenciones, pero no llega.

9' GOL DEL NÀSTIC

9' ¡ Penal|Penalti a favor del Nàstic ! Controla a un defensa dentro del área, Antoñín es sagaz|astuto y pone la pierna y el central le golpea.

6' Avisa Benito Se mueve el Real Unión. Chute de Benito desde la frontal del área que va a córner.

4' ¡ Ara Pablo ! Cuatro remates en cuatro minutos. Ahora el ataque viene por la izquierda. Centro alto de Narro que caza a Pablo con la derecha, pero Wirght lo para.

3' ¡La tiene Antoñín ! Nuevo ataque del Nàstic. Contraataque por la derecha, centro lateral de Migue Leal cabe en Antoñín en el segundo palo, pero Wright aparece para parar el remado a bocajarro.

1' ¡La primera del Nàstic ! Centro lateral de Antoñín que remata Gorostidi en el primer palo. La pelota sale lamiendo el palo.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota el Real Unión.

¡El Nàstic no afloja ! Nuevo tifo de Orgull Grana, ahora con Luffy, protagonista de One Piece Orgull GranaDiari Més

Óscar Sanz al rescate Sin Antonio Leal que está sancionado para ver la 5.ª amarilla, Óscar Sanz será el central titular al lado de Gorka Pérez. El mediocampista pasa por encima de Unai Dufur como prioridad a la defensa.

Vuelve la dupla Pablo i Antoñín, la altura y la rapidez, el gol y el gol. Los dos pichichis grana vuelven al once de Dani Vidal. El técnico grana vuelve a los orígenes y establece un 4-4-2 dejando a Roberto Torres en el banquillo.

Banquillo visitante Irazusta (ps), Domínguez, Cayarga, Emil, San Bartolomé, Charly y Labaka.

Banquillo grana Alberto Varo (ps), Peiri (ps), Unai Dufur, David Juncà, Jaume Jardí, Marc Fernández, Álex Jiménez, Roberto Torres, Oriol Subirats, Enric Pujol y Agus.

Minuto a minuto: La Ponferradina pierde al descanso Partido en marcha en el Municipal de Tarazona. Ahora mismo, al descanso, el Tarazona gana por 1-0 en la Ponferradina con un gol de Agüero. De esta manera, la Ponferradina pierde la oportunidad de ponerse a dos puntos y la Cultural salva de nueve distancias.

Duro golpe salpimentado con la derrota de la Cultural Leonesa Partido termómetro para el Nàstic. Perder en el Reino de León fue uno de los golpes más duros de toda la temporada para la plantilla. Con aquel partido murieron las opciones del ascenso directo y los resultados de este fin de semana todavía lo empeoran. La Cultural Leonesa perdió el sábado en el campo del Bilbao Athletic por 2-0 hecho que, si el Nàstic hubiera ganado en León y hoy, se habría quedado a un punto. Ahora, ganar es necesario para no perder el play-off contra un filial vasco que empuja desde de atrás.

Once del Real Unión James Wright, Sergio Santos, Alberto Olaortua, Alberto Quintana, Joseca Márquez, Rivero, Vidorreta, Aranzabe, Dani Garrido, Sergio Benito y Obieta.

Once de tu Club Gimnástico Dani Rebollo, Migue Leal, Óscar Sanz, Gorka Pérez, Joan Oriol, Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Víctor Narro, David Concha, Pablo Fernández y Antoñín Cortés.