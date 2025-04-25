El Nàstic quiere lamerse las heridas contra un Real Unión necesitado

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona vuelve el domingo al Nuevo Estadio Costa Daurada para lamerse las heridas ante su afición. Los grana llegan tocados después de la derrota en León y quieren recuperar las sensaciones contra un rival con necesidades urgentes. El Real Unión visita Tarragona para sumar tres puntos que lo ayuden a salir del pozo del descenso de categoría.

El conjunto entrenado por Albert Carbó, como el Nàstic, también llega al partido después de sufrir una derrota. Esta, sin embargo, fue más dolorosa porque cayó por 1-3 en el Stadium Gal contra el Barça Atlètic y, de rebote, volvieron a las posiciones de descenso doce jornadas después de poder salir. A falta de cinco jornadas para acabar la competición, el Real Unión le quedan pocas balas para certificar la permanencia y más ahora que, perdiendo contra el filial azulgrana, dio alas en un nuevo equipo en la lucha encarnizada por la permanencia.

De la misma manera que el Nàstic, el Real Unión también es un equipo de dos caras. De hecho, todos equipos comparten un mismo origen de la desgracia lejos de sus estadios porque la última vez que los dos equipos ganaron a domicilio fue a la jornada 22, la primera semana de febrero. Entonces, el conjunto vasco superó por 0-2 en Barakaldo y, desde entonces, no han vuelto a rascar ningún triunfo más lejos del Stadium Gal. Eso sí, las últimas salidas fueron exigentes, porque los vascos jugaron al campo de la Cultural Leonesa y de la Ponferradina y sólo pudieron rascar un punto al Reino de León.

El Real Unión llegará al Nou Estadi con la baja del mediocampista Iker Bilbao, que fue expulsado por doble tarjeta amarilla el último fin de semana. Por otra parte, sus armas al ataque estarán preparadas. Sergio Benito es su máximo goleador con 9 dianas y Víctor San Bartolomé es uno de sus mejores habilitadores. Con respecto al sistema esperado, el técnico Albert Carbó ha demostrado que no tiene ningún problema a establecer un muro defensivo con cinco defensores lejos del Stadium Gal. Los vascos buscarán aguantar las acometidas del Nàstic y buscar su ocasión a través del juego directo.

Sin mirar al Stadium Gal

El Nàstic de Dani Vidal no podrá tener como referencia el duelo disputado al Stadium Gal para preparar el de este domingo. Entonces, los grana cayeron por la mínima después de un gol de penal de Quique Rivero. Con todo, el protagonista de aquel partido fue el agua, porque la constante lluvia que cayó durante todo el fin de semana a Irún dejó completamente inundado el césped del Stadium Gal y la pelota casi no rodaba.

Seguridad en casa

El Nàstic tendrá que retocar de nuevo la defensa para este domingo. Antonio Leal vio la quinta amarilla en León y será baja por acumulación de tarjetas. De esta manera, Leal se suma a la baja conocida de Borja Granero y la duda de Pol Domingo, que todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión. De esta manera, Dani Vidal tendrá que decidir pareja para Gorka Pérez y Óscar Sanz y Unai Dufur son los principales candidatos.