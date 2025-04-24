El Nou Estadi Costa Daurada, el antídoto más eficaz contra las dudas del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic sigue recuperándose del garrotazo sufrido en el Reino de León. Ayer, la plantilla volvió a los entrenamientos con los pensamientos enfocados al duelo contra el Real Unión de Irún con los suyos. El Nou Estadio Costa Daurada se ha convertido en el antídoto más eficaz de un equipo que parece diferente lejos de Tarragona y el domingo se espera que la fórmula se repita para recuperar buenas sensaciones. De hecho, el Nàstic siempre ha ganado después de una derrota a domicilio.

El conjunto de Dani Vidal ha entrado en un ciclo vicioso desde febrero. Aquel mes llegó la última victoria a domicilio, con un partido trabajado a Balaídos, y también la última derrota en casa, en un partido para olvidar contra el Bilbao Athletic. Desde entonces, el Nàstic se ha tragado un veneno siempre que jugaba fuera de casa –dónde no ha sumado ni victorias ni buenas sensaciones– y se ha tomado el antídoto en Tarragona acumulando un pleno de victorias ante los suyos.

Durante la temporada, estas reacciones al volver al Nou Estadi han sido necesarias en varias ocasiones. La primera llegó en octubre. Después de caer por 4-0 contra el Arenteiro, el Nàstic necesitaba sumar de tres y lo consiguió con un solvente 2-0 contra Osasuna Promesas, un filial que no había ganado nunca. Esta fórmula se repitió la semana pasada después de perder contra el Sestao River a domicilio, y goleando por 4-0 al imbatido Unionistas. Fuera de casa el Nàstic ha vivido sus mínimos tanto a nivel de resultados como a sensaciones. Partidos en el campo contra Unionistas y la Ponferradina, que sirvieron para cerrar el año con derrota, llegaron con un equipo que no mostró méritos para llevarse los tres puntos. Eso sí, en casa todo se arregló con un 5-0 contra la Gimnástica Segoviana para abrir en el 2025.

En febrero, la derrota por 2-1 en el campo del Ourense dejó en el equipo y en el cuerpo técnico tocados, pero el Nou Estadi respondió de nuevo. De hecho, desde la victoria por 3-2 contra el Barça Atlétic el Nàstic no ha hecho más que ganar y con buenas sensaciones contra cualquier club. Sea de la parte alta o de la parte baja, cualquier rival que ha pasado por el Nou Estadi Costa Daurada se ha marchado de Tarragona con la cola entre las piernas, los últimos fueron la Ponferradina con una goleada por 5-1 y Unionistas con un 4-0.

Después de la derrota contra la Cultural Leonesa, el equipo necesita tomar un nuevo antídoto este domingo contra el Real Unión. Aunque era difícil alcanzar la primera posición, perder este camino esperanzador en León ha dejado tocada tanto a la plantilla como a la afición. De esta manera, el duelo de este domingo contra el Real Unión de Irún será un nuevo termómetro para poner en balance el estado del mejor local de la categoría.

Les datos

La fiabilidad del Nàstic en el Nou Estadi es lo que ha llevado al equipo a mantenerse durante toda la temporada en posiciones de play-off. Esta dinámica también se mostró el año pasado. Entonces, el Nàstic cerró el curso como mejor local con un balance de 12 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Este año, los de Dani Vidal pueden mejorar este récord si ganan los tres partidos restantes en casa.