La experiencia de temporadas anteriores: la clave del Nàstic para un posible Play-Off

Pablo Fernández lucha por una pelota con Christantus Uche, del Ceuta, en las semifinales del Play-Off de la temporada pasada.Adrián Disch

La derrota del Nàstic el pasado domingo en León descarta, si no matemáticamente, sí virtualmente, las opciones de ascenso directo de los granas. Este se disputará ahora entre la misma Cultural Leonesa y su rival local, la SD Ponferradina.

Con esta puerta prácticamente cerrada, el Nàstic tiene claro que todas las opciones de subir pasan por el Play-Off, un formato en el que el equipo ya tiene una amplia experiencia. Aunque la clasificación para la promoción todavía no está asegurada, si los granas mantienen la solidez mostrada este año, especialmente en el Nou Estadi, todo hace pensar que volverán a disputar una nueva oportunidad de ascenso.

Desde la creación de la Primera RFEF, el Nàstic ha participado dos veces en el Play-Off, y esta, sería la tercera. Si se confirma la clasificación, se convertiría en el equipo con más presencias en esta fase. Además, en las dos ocasiones anteriores, los tarraconenses consiguieron llegar hasta la final, aunque el sueño del ascenso se truncó de manera traumática.

Una de las grandes lecciones que ha dejado la experiencia de los Play-Offs es la importancia de la posición en liga regular. Una mejor clasificación garantiza disputar la vuelta en casa y superar la eliminatoria en caso de empate, dos factores que las estadísticas demuestran que aumentan significativamente las opciones de pasar ronda. Por lo tanto, es fundamental afrontar la fase final con la mejor puntuación y posición posibles.

Con eso dicho, y con el conocimiento ya los posibles rivales del grupo 1, echamos un vistazo al grupo sur para analizar, a grandes rasgos, los potenciales adversarios de los granas en la promoción.

El Ceuta ocupa con autoridad la primera posición y todo indica que tiene en sus manos el ascenso directo, hecho que evitaría una reedición de la durísima semifinal del año pasado contra el equipo de José Juan Romero.

El segundo clasificado es actualmente el Real Murcia, un histórico del fútbol español con una gran afición y un estadio imponente. El equipo cuenta con una plantilla llena de nombres destacados y es, además, el mejor visitante de su grupo. Curiosamente, su rendimiento en casa es más irregular, posiblemente afectado por la presión de los casi 30.000 aficionados que llenan el Antonio Roca.

En tercera posición encontramos el Antequera, una de las revelaciones de la temporada. El equipo andaluz ha mostrado un crecimiento constante los últimos años y, con una gran primera vuelta, se ha consolidado como un rival muy difícil de batir. A pesar de una segunda vuelta menos brillante, mantienen un juego combativo y cuentan con el máximo asistente de la categoría: Chema Núñez.

También en zona de promoción encontramos la UD Ibiza, un habitual en estas fases que dispone de una estructura, presupuesto y plantilla de nivel superior. La temporada pasada cayeron a las semifinales del Play-Off contra el Barça Atlétic.

La última plaza de momento es para el Mérida, un conjunto muy fuerte a casa, pero que baja considerablemente el rendimiento como visitante. De hecho, es el equipo que más goles encaja de su grupo.

Al acecho, esperando cualquier oportunidad por colarse en el Play-Off, hay tres filiales muy potentes: el Atlético, el Sevilla y el Real Madrid.