Dani Vidal: «Es el momento de dar un puñetazo sobre la mesa fuera de casa»

Dani Vidal ha comparecido este jueves en la rueda de prensa previa a la trigésimatercera jornada del campeonato en Primera Federación. El Nàstic se juega la posibilidad de luchar por el ascenso directo visitando el campo del líder de la categoría: la Cultural Leonesa. El partido enfrentará los granas con los leoneses el domingo a las 19:00 horas en el Estadio Reino de León.

¿Es un partido de más de tres puntos?

«Miramos el partido de cada semana como el más importante. Quedan cada vez menos jornadas y nos enfrentamos al líder. Si queremos volver a tener opciones para coger el primer lugar, que está muy lejos, pasa por sumar los tres puntos en León.»

¿Qué es lo que te preocupa más del partido?

«A nosotros lo que nos corresponde es mirarnos a nosotros mismos. Fuera de casa hemos hecho partidos buenos, regulares y malos, con condicionantes diferentes. Siempre somos críticos con nuestra actuación. Siempre hay cosas que se pueden hacer mejor. Pero creo que el equipo llega en un buen momento para dar este paso adelante. Nunca es tarde para mejorar.»

¿Qué Nàstic quieres ver el domingo en León?

«Intentaremos replicar la imagen que damos en casa. Vamos a un buen estadio, con un ambiente de fútbol que será intenso, muy parecido al nuestro. Tenemos que disfrutar del escenario y dar nuestra mejor versión.»

¿Cómo está el equipo físicamente? ¿Hay bajas?

«Pol Domingo quizás llega un poco justo. Borja, como ya sabemos, no estará disponible en toda la temporada. El resto, en principio, estarán todos disponibles.»

¿Cómo se puede hacer daño a la Cultural Leonesa?

«Han sido líderes todo el año, sobre todo por su fiabilidad. Quizás ahora no pasan por su mejor momento, pero tienen una gran renta de puntos. Tienen pocas debilidades. Su gran diferencial son los minutos finales: ganan muchos puntos a partir del 88-89. Tienen jugadores con mucha calidad como Pibe, Chacón, Calderón o Manu Justo. Es una plantilla muy completa, con capacidad de hacer daño aunque no estén finos. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Ya competimos bien a Balaídos, donde el Celta llevaba 6 jornadas consecutivas ganando, ¿por qué no podemos volver a hacerlo ahora?»

¿Te está costando menos gestionar los minutos de los delanteros, viendo que todos aportan goles?

«Te diría sí y no. Todos tienen su punto egoísta, y eso es bueno. Quieren jugar de inicio, pero cuando entran desde el banquillo lo hacen muy bien. El grupo cambia el chip rápido. Eso nos da mucha variabilidad ofensiva y nos permite adaptarnos a los escenarios. También nos ayuda cuando alguien tiene molestias o necesitamos un cambio táctico. El mérito es suyo, han aprovechado las oportunidades.»

¿El partido de ida sirve como ejemplo de las virtudes y defectos del rival?

«Sí. Sin hacer mucho, se van al descanso con un 0-2. Tienen potencial y pueden alternar planes: presionar alto o esperar en bloque medio. Tenemos que estar preparados por las dos versiones y evitar que se pongan por delante.»

La Cultural ve el partido como una final viendo que no pasa por su mejor momento. ¿Hay que aprovechar su nerviosismo?

«Yo quiero jugar cada semana en ambientes así, quiere decir que eres a una categoría superior. El ambiente será intenso, pero nosotros tenemos que jugar nuestro partido. Ojalá la temporada que viene vivamos más de estos escenarios.»

¿Es clave adelantarse en el marcador?

«En esta categoría se remontan pocos partidos, sobre todo contra equipos de arriba. Preveo un partido con pocos goles. Cometer errores puede costar mucho, así que marcar primero puede ser decisivo.»

¿Es este el momento y lugar para hacerse fuertes fuera de casa?

«Sí. Podemos mirárnoslo de dos maneras: pensar que seguirá pasando el mismo o decidir cambiarlo. El escenario es ideal: buen campo, buen ambiente, mucha ilusión. Sabemos que tenemos la oportunidad de dar una golpe sobre la mesa.»