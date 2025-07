El Nàstic quiere romper la maldición de Castilla y León: cuatro visitas sin victoria

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic tiene este domingo la oportunidad de cerrar un círculo en el Reino de León. Ahora hace casi un año, un 28 de abril, el conjunto de Dani Vidal cayó por 3-0 contra la Cultural Leonesa en un duelo que no fue ningún impedimento en el camino de la conjunta grana a la segunda posición. Con todo, empezó una maldición particular: los tarraconenses no han vuelto a ganar en sus visitas a equipos de esta Comunidad Autónoma.

Los grana han sumado cuatro desplazamientos en Castilla y León. El 3-0 contra la Cultural Leonesa del curso pasado, el 2-0 contra la Ponferradina, el 1-0 contra el Unionistas de Salamanca y, finalmente, el 1-1 en el campo de la Zamora. Tres derrotas y un empate que vinieron acompañado con –excepto el duelo contra la Zamora– de una versión mala del equipo a nivel de juego, una que ha salido a menudo en los últimos duelos lejos del Nou Estadi. El Nàstic, sin embargo, está preparado para romper esta maldición después de golear a Unionistas en el Nou Estadi, un rival que no había vencido nunca. Este tipo de retos le gustan a Dani Vidal. De hecho, el técnico grana destacó en el postpartido que «hay ciertas rachas que me gusta romper» y la victoria contra Unionistas fue más que satisfactoria.

El reverso del maleficio

Este maleficio en Castilla y León ha tenido su reverso esta temporada y el duelo del sábado pasado fue todo un ejemplo. Después de perder en un partido gris contra la Ponferradina y Unionistas, la conjunta grana ha contestado en el segundo enfrentamiento con una goleada. El equipo del Bierzo se llevó 5 goles del Nou Estadi y los salmantinos cuatro. De hecho, la Segoviana, equipo también de esta región, también salió con una manita en el único enfrentamiento con el Nàstic. Incluso el Zamora, salió derrotado de Tarragona.

La única excepción ha sido la Cultural Leonesa. El actual líder de la categoría alcanzó la victoria en el primer partido con un gol en el tiempo añadido. El 2-3 final hizo daño a un Nàstic que estaba para asaltar el liderazgo. Este fin de semana, los de Dani Vidal vuelven al Reino de León en un duelo que tiene todos los incentivos posibles. Los leoneses lo han planteado como toda una final para recuperarse de la racha negativa de una victoria en siete partidos. Por parte del Nàstic, es el camino para ponerse a 4 puntos del líder y romper una maldición. Además, está la posibilidad de establecer una de nueva y, de la misma manera que la Ponferradina y Unionistas, que el rival de esta región se lleve una goleada en el segundo partido contra el Nàstic.