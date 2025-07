Sigue en directo el Nàstic-Unionistas

Poco movimiento después del gol de Narro. El Nàstic calma el partido con la pelota mientras que el Unionistas no hace acto de presencia a la presión.

Qué pedazo de jugador es Víctor Narro. Centro lateral pasado de Migue Leal que no deja morir Narro. La controla el balear, adelanta hacia la frontal y prueba el remate por la derecha. El chute choca a la defensa, pero vuelve a rebotar hacia Narro y, en la segunda, supera Martínez.

Dos córners consecutivos del Unionistas. Los visitantes tienen su momento y el Nàstic no sabe rehusar el peligro con claridad.

Jugada antológica del Nàstic. Narro avanza por la banda y Roberto Torres hace un sombrero a un defensa con un toque sutil por dejar a Narro sonido. El centro chute queda con la pelota muerta al área pequeña y sin portero, pero Gorostidi no consigue superar la barrera de piernas defensivas y falla las dos oportunidades.

El Nàstic domina el esférico y se encuentra en un Unionistas completamente cerrado en defensa que no duda a arañar segundos en las faltas y saques de puerta.

Josçe Luis Acciari debutará con el Unionistas en Tarragona. El equipo es el segundo peor visitando y todavía no ha ganado nunca fuera de casa. Los grana tendrán que ganar el dicho: entrenador nuevo, victoria asegurada.

Vuelve Pablo , pero el sistema se mantiene

El retorno de Pablo Fernández no ha tenido efecto inmediato al once. De momento, Dani Vidal apuesta por la continuidad del sistema de ataque que ha funcionado en los últimos partidos. Antoñín ha marcado 4 goles en 3 partidos y sus escuderos ideales han sido Narro, Concha y Roberto Torres. Estos vuelven al once inicial y el asturiano tendrá que esperar la oportunidad desde el banquillo.