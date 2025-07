El Unionistas, la ‘bestia negra’ que el Nàstic no ha sabido derrotar nunca

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic buscará recuperar el optimismo en el Nou Estadi Costa Daurada el sábado contra un rival que se ha convertido en su bestia negra particular. El Unionistas de Salamanca aterriza en Tarragona como el equipo que el conjunto grana no ha sabido derrotar nunca. De hecho, los grana no han sido capaces ni de marcar en los tres enfrentamientos perdidos hasta ahora contra los salmantinos.

El club de fútbol popular llega al partido en proceso de cambio. La derrota la semana pasada contra el Osasuna Promesas fue el último clavo en el ataúd del técnico Daniel Llácer, que, después de cuatro partidos sin ganar, fue destituido. El argentino José Luis Acciari aterrizó para coger las riendas del club y se estrenará en el Nou Estadi todavía sin segundo entrenador.

El cambio en el banquillo siempre supone una incógnita por el estilo de juego de los equipos, pero el Unionistas siempre ha destacado esta temporada por ser un equipo duro en los duelos y valiente ante cualquier enfrentamiento.

En la presentación en el banquillo, Acciari pidió a sus jugadores trabajo y mejora en la presión y redujo «los errores individuales». Se espera un partido de choque, similar al que se vio en el estadio Reina Sofía en el que los salmantinos buscarán un juego poco fluido y con muchos parones.

De hecho, aquel partido quedó para el olvido para el Nàstic de Tarragona. El duelo disputado el pasado mes de diciembre se resolvió por la vía rápida. El Unionistas marcó un golazo de falta directa de Pau Martínez en el minuto 8 de partido y el Nàstic no supo reaccionar de ninguna manera mostrando una de las caras más grises de la temporada a domicilio.

Con respecto a la plantilla, el Unionistas llegará a Tarragona con las bajas de Jordi Tur, Eudald Vergés y Arriba, tres fijos en los onces iniciales de esta temporada. Quien sí que estará disponible para su vuelta será Gorka Santamaría. El último día que el delantero pisó el césped del Nou Estadi fue contra el Málaga, cuando marcó su único gol en todo el curso en Tarragona. De la Nava, el pichichi del equipo con 6 dianas, y Rastrojo serán los jugadores a tener en cuenta del conjunto salmantino.

Paralelismos

El Unionistas y el Nàstic han mostrado durante la temporada que son dos equipos con dos caras, una como local y la otra como visitante. Con todo, el déficit del Unionistas es más evidente porque todavía no ha ganado ni un solo partido de liga fuera de casa.

De hecho, es el segundo peor visitante de la categoría, después del Amorebieta. Al mismo tiempo, los de Salamanca son el segundo mejor local del grupo, sólo por detrás del Andorra. Quien cierra este particular podio es el Nàstic. Los de Dani Vidal se escudarán en la fuerza del Nou Estadi para recuperar las buenas sensaciones.

Altas y bajas

Dani Vidal recuperará piezas importantes de cara al duelo. Víctor Narro y Pablo Fernández volverán de su sanción mientras que, por otra parte, el técnico grana no podrá contar con Óscar Sanz por acumulación de tarjetas ni Borja Granero, por lesión. Pol Domingo y David Juncà son duda por molestias.