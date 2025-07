Jaume Jardí: «El sábado puedo cumplir los 75 partidos con el Nàstic y espero poder sumar muchos más»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ya han pasado unos días con respecto a la derrota en Sestao. ¿Qué cree que pasó?

«Hemos analizado bien el partido con el cuerpo técnico y sabemos lo que tenemos que mejorar. No podemos conceder tanto de la manera que se hizo. Después de alcanzar el empate nos hicieron el 2-1 casi en la misma jugada y eso no puede ser. Quedan 7 partidos y no es nuestro trabajo lamentarse, sino trabajar, arreglarlo, mejorar y levantarse».

¿Cree que el Nàstic tiene dos caras, una en casa y otra fuera?

«Es una realidad que nos está costando un poco más los partidos fuera de casa, pero la liga no espera a nadie y nos tenemos que centrar siempre en el siguiente partido. Este año también hemos demostrado nuestra mejor versión y ahora toca iniciar una nueva dinámica positiva este fin de semana».

Este fin de semana llegará a su partido número 75 con la camiseta del primer equipo del Nàstic.

«Sí, la realidad es que el tiempo pasa muy rápido. El año pasado fue una temporada muy larga en la que solo me perdí un partido».

Este año, de momento, va por el mismo camino. Solo se ha perdido un partido, el resto ha estado presente siempre.

«Estoy muy contento por la confianza que tiene conmigo el cuerpo técnico. Lo que más me gusta es aportar en el equipo sean los minutos que sean. Contra el Unionistas será el partido número 75, pero espero sumar muchos más».

¿Se acuerda de su debut con el Nàstic?

«Sí, fue en un amistoso contra el Andorra el verano del año pasado. Recuerdo que estaba completamente fuera de ritmo y solo aguanté en el campo 20 minutos [ríe]».

Y marcó su primer gol en la primera pelota que tocó. ¿En qué ha cambiado aquel Jaume Jardí con el de ahora?

«Creo que estoy mucho más hecho que antes. Ha cambiado mi cuerpo, ahora es más deportista y la imagen que tengo de aquellos primeros partidos es que era mucho más niño. No tenía tanta experiencia como ahora. Además, también ha cambiado mi importancia en la plantilla. Siento que llegué aquí solo con la fama de ser un buen revulsivo y ahora me he ganado también mi presencia en el once».

El año pasado sumó 7 goles y 5 asistencias. Este año ya ha igualado los pases de gol y tiene a tiro superar su registro de cara a portería.

«La verdad es que se ha mejorado en este aspecto. Trabajamos para eso, para mejorar como equipo y que eso se traslade a los partidos. En mi caso ha venido con goles y asistencias, pero es mi trabajo. Si supero estos números será también buena noticia para el equipo, que es lo más importante. También firmaría ahora no marcar ningún gol ni asistencia más y alcanzar el objetivo del ascenso».

Se le ve más confiado. Contra la Ponferradina se quedó a unos centímetros de marcar su segundo gol desde el centro del campo.

«Sí, me noto muy bien. El tema de los goles del centro del campo también es trabajo del cuerpo técnico, que se encarga de analizar a los porteros de los rivales y ver sus movimientos. A mí también me gusta probar estos tiros. Eso sí, ahora tocará marcar de un poco más atrás que el centro del campo para que así no se lo espere nadie [ríe]».

¿Qué espera del duelo contra el Unionistas?

«Será un partido duro en el que seguramente habrá mucho choque y les interesará detener el juego a menudo. Pero trabajamos para volver a sumar una victoria delante de los nuestros».

Usted vivió y sufrió el tramo final de curso del año pasado. ¿Cómo afronta el equipo esto?

«Con la misma ilusión o más. Ahora llega la parte más bonita del curso y necesitamos el máximo apoyo de los nuestros. Trabajamos para que la afición se sienta orgullosa de nosotros».