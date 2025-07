Pase en profundidad de Antonio Leal como no ha hecho hasta ahora. Víctor Narro rompe el fuera de juego habilitado por Carrique y, delante de Prieto, define haciendo un globoy, aunque Sibille intenta sacarla, la pelota acaba en el fondo de la red.

El Nàstic había mejorado y empezaba a tener la posesión, pero a campo contrario, sin Pablo y con una defensa de 5 de la Ponferradina, los grana no tenían ideas de cómo sacar el partido adelante. Esta indecisión la ha aprovechado la Ponfe.

22'

Error en defensa y ley del ex

Después de una posesión larga y estéril del Nàstic, los grana lo han acabado por perder en medio del campo. Gorka Pérez falla la pasada y da un contraataque gratuito para la Ponferradina. Al mismo tiempo, Bustos le brinda la opción a Álex Mula y, lo ex del Nàstic, en la frontal, no perdona y fusila a Dani Rebollo por el palo corto. Mula no celebra el gol en respeto a su exequipo.