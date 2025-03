Antonio Leal: «Llega el momento bonito del curso, el de apretar los dientes y luchar hasta el final»

Publicado por Creado: Actualizado:

Ya han pasado unos días del duelo contra el Zamora. ¿En frío, cómo se valora el punto?

«Creo que el punto es malo por como fue el partido. Nos marchamos fastidiados por como pasó. Era un partido complicado de jugar por las circunstancias, pero lo supimos afrontar bien y llevamos el peso del partido durante todos los minutos. Que te empaten en el descuento hace daño».

¿Siente que el error en la acción del gol del empate ensució un partido controlado a nivel defensivo por el Nàstic?

«Sí, hizo daño, pero sabemos que es cosa nuestra. Tendríamos que haber defendido mejor aquella jugada. Está claro que tenemos que mejorar y lo haremos, porque durante el partido hubo situaciones más complicadas de defender y lo resolvimos bien. Tenemos que mejorar, sí, pero no nos podemos quedar pensando en el error. El tiempo no espera a nadie y el partido de este fin de semana es muy importante. Tenemos que mirar siempre adelante».

¿Después de venir de una temporada destacada a nivel defensivo, siente que la retaguardia está puesta bajo una lupa y cada semana os tenéis que reivindicar?

«No lo noto. Pero si lo notara, tampoco me preocuparía. Se acepta y punto. El equipo lo intenta hacer de la mejor manera posible. Entrar en comparaciones sirve de poco. Evidentemente, a todo el mundo le gustaría recibir los menos goles posibles, pero siento que en este proceso estamos mejorando y lo tenemos que seguir haciendo. No sólo a nivel defensivo, sino en todas las líneas. Prefiero centrarme en el trabajo diario que en comparaciones que no sirven para nada más que perder energía».

Nueve finales por anticipado. ¿Cómo lo vive el equipo?

«Con mucha ilusión. Ha llegado el momento que todo el mundo espera. Un momento bonito en el que nos tenemos que esforzar al máximo, todavía más que el resto de la temporada, y el equipo lo está haciendo. Creo que la afición se merece estos momentos de apretar los dientes, luchar hasta el final y competir para alcanzar cosas bonitas».

La primera es este domingo. ¿Cómo espera el Nou Estadi Costa Daurada?

«Creo que habrá bastante gente. La afición no nos ha fallado nunca. En partidos anteriores también se ha visto una entrada muy alta y eso es digno de elogio, porque, entonces, nosotros no hemos estado tan bien en el césped. Pero los nastiquers siempre están allí y eso nos hace creer y tener fuerzas. No tengo ningún tipo de duda que el domingo eso será una olla a presión y nos dará alas».

El Ponferradina es un rival que conoce muy bien después de jugar allí el curso pasado. ¿Qué puede decir del club?

«Es uno de los equipos grandes de la categoría. Como el Nàstic, hacen bien las cosas a nivel de preparación. Ahora, con un entrenador y jugadores diferentes, creo que no se parece demasiado al equipo del que formé parte el curso pasado a nivel de estilo. Nos tenemos que adaptar a su intensidad para superarla y sumar los tres puntos».

El Ponferradina llega al duelo después de perder contra el Lugo en casa. ¿Cree que llegará con presión y será un rival más difícil?

«La situación de cada club siempre depende de muchas circunstancias y el nivel de presión sobre cada proyecto es diferente. Lo que sí que está claro es que llegarán aquí a por todas. Son un equipo que está luchando por el ascenso de la categoría y han demostrado que pueden enfrentarse de tú a tú contra cualquiera de los grandes del grupo. Espero un partido difícil, pero también lo sería en cualquier otra situación. Siempre se tiene que estar alerta de todos los equipos grandes que luchan por el ascenso, lleguen como lleguen, son peligrosos».

¿Sirve de alguna cosa pensar en el partido que se vivió en su estadio?

«No. Llegamos en dinámicas diferentes. Ahora nuestra línea es ascendente y, además, jugamos en el Nou Estadi. Evidentemente, eso será una guerra, pero eso es un plus para nosotros y también para el espectador, que seguro que verá un partido muy bonito».

Este año ha conseguido en el Nàstic más titularidades que con el Ponferradina. ¿Cómo se ve a nivel personal?

«La verdad es que muy bien. Me siento muy cómodo con los compañeros y con la afición. Siento que soy repetitivo, pero salir al césped y sentir el calor de la afición cada partido en casa es un plus como futbolista. Eso sí, el fútbol no tiene memoria y lo que se ha conseguido hasta ahora no vale, estoy centrado en seguir mejorando».

Ahora se ha hecho fuerte con Gorka Pérez al lado, pero durante el curso la pareja de centrales ha sido cambiando. ¿Es positivo?

«Creo que todos los centrales nos conocemos muy bien. Sabemos lo que nos pide el míster y cómo juega cada uno. Creo que no hay mucho impacto si me toca jugar con uno o con otro al lado, quizás cada uno tiene más o menos minutos por diferentes circunstancias, pero creo que hay mucha sinergia entre los cuatro. Cualquiera está preparado para jugar de titular».

¿Qué le diría al aficionado que está dudando si venir o no domingo al estadio?

«Ellos ya saben que son muy importantes. Son nuestro pulmón. Además, sé que vendrán al estadio convencidos de que disfrutarán, porque el equipo siempre se lo deja todo y ver a tus jugadores esforzándose al máximo es determinante. Este fin de semana se presenta un duelo difícil, pero lo daremos todo para llevarnos los tres puntos y que la afición no se olvide nunca del partido».