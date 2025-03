Roberto Torres y Antoñín, la nueva conexión mágica del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona extrajo un nuevo condimento para su ataque. El punto amargo en Zamora tuvo un punto dulce, porque fue el nacimiento de una conexión que apunta a dar muchas alegrías en este tramo final de la temporada. Roberto Torres y Antoñín Cortés se aliaron para alcanzar el gol grana al Ruta de la Plata en lo que fue una jugada que combinó las dos virtudes de los dos jugadores.

Antoñín Cortés ha demostrado en los últimos partidos que es el jugador que más genera. La explosividad de su arranque lo hace un peligro para el rival con pelota o sin, esté en su presión o abriendo un agujero allí donde la defensa deja una resquicio. Es habitual en él verlo ganar duelos directos contra los centrales y encarando de cara a la portería. Ahora, ha encontrado al mejor escudero con Roberto Torres. El crack navarro todavía tenía que buscar su lugar en el equipo, pero en los últimos partidos ha encontrado su nicho. Torres tiene un guante en el pie y ha encontrado a alguien capaz de cazar sus pasadas allí donde las pone.

Entre los dos, maquinaron el gol contra la Zamora. Torres recibió el esférico en la frontal, alzó la cabeza para ver el arranque de Antoñín y puso la pelota a espaldas de los defensores con un tiro exquisito que el andaluz remató con la planta del pie.

Esta no fue la única del partido. Cinco minutos después, la conexión mágica volvió a aparecer. De nuevo, Roberto Torres, ahora desde el medio del campo, envió una pelota a espaldas de los rivales. Antoñín ganó la posición y, cuando iba a encarar a Sobrón, Edu Campabadal lo tiró al suelo en un penalti que el árbitro no pitó.

Antecedentes

La pareja ya dio una pequeña cata de lo que se estaba creando el partido anterior contra el Barakaldo. Roberto Torres volvió al once titular para asumir la banda derecha. Fue la primera titularidad después de dos partidos en el banquillo, y Torres la aprovechó para mostrar su punto fuerte con el olfato de las pasadas.

En un contraataque, de nuevo, Roberto Torres buscó el arranque de Antoñín con una pasada en largo precisa. El andaluz superó su marca, pero cuando estaba a solas delante de el portero, erró en la definición y malbarató la ocasión de gol. En aquel partido, Antoñín falló dos ocasiones más, pero es evidente que, si esta conexión sigue al auge y los dos jugadores se entienden cada vez mejor, la cifra de goles no hará más que crecer.

De momento, Antoñín, con 6 goles este año, ya ha doblado la cifra alcanzada el curso pasado a Lugo y ha igualado su mejor marca con el Rayo Vallecano a Segunda División. Y, con esta conexión, parece que todavía quedan muchos más por llegar.