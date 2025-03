Marc Montalvo: «Mi prioridad es el Nàstic y sé que en ningún sitio estaré mejor que aquí»

Publicado por Creado: Actualizado:

Victoria importante contra el Barakaldo y tercer partido consecutivo sin perder. ¿Qué sensaciones tiene?

«Pues muy satisfechos. Hicimos a un buen partido contra el Barça Atlètic para alcanzar una victoria importante. Después contra el Tarazona fue un duelo totalmente diferente en un campo complicado y un rival incómodo. Sacamos un buen punto. Finalmente, contra el Barakaldo lo culminamos todo con un partido muy completo en todos los sentidos. Creo que dimos un golpe sobre la mesa: ganamos a un rival directo y nos volvemos a colocar terceros a la clasificación».

¿Fue un partido exigente en medio del campo por la presión que ejercía el Barakaldo?

«Sí. Al final era un equipo muy físico. Los conjuntos del País Vasco acostumbran a presionar mucho y forzar duelos con mucha intensidad, así que son partidos más complicados y con más trabajo para el medio del campo».

Fue el protagonista a las dos áreas. La ocasión más clara del Barakaldo la paró Usted.

«Fue en la salida de un córner. El Barakaldo empezó un contraataque y yo salí detrás de los dos puntas pensando ‘por favor, que alguien les haga alguna falta o que los pare cómo sea’. Al llegar al área, veo que dan un paso atrás y me daba tiempo para llegar a poner la pierna. Al final es mi trabajo también y estuvo bien porque un gol en aquel momento del partido nos habría hecho daño».

Tuvo también su momento en la otra portería con el gol de la victoria. ¿Cómo fue?

«Fue de una falta lateral. El centro iba hacia Antoñín, pero yo me quedo por la zona para pillar algún rechace. La pelota quedó muerta después de tocar en el brazo del defensor. Yo reclamo que es penali, pienso que lo era, pero mira, una vez pasa un instante y no hay pitido, me tocaba buscar la portería y al final la pelota acabó dentro. Fue un partido en el cual tuvimos ocasiones muy claras y, al final, la jugada menos esperada fue la que acabó entrando».

Primer gol en el Nou Estadi. ¿Cómo se sintió?

«Muy buenas. Expliqué a mi pareja y a mis padres que de los minutos siguientes después del gol no me acuerdo de nada. Como pasó todo muy rápido y con mucha adrenalina. Fue un momento de tanta alegría y de excitación que las piernas me iban solas».

Eso sí, la celebración fue muy calmada.

«Sí, porque yo soy así. No soy mucho de expresar mis emociones y, además, marcar un gol cuando no acostumbras a hacerlo. Salió así. Quizás otros más avenidos habrían salido corriendo para celebrarlo, pero me salió sonreír de emoción y esperar a los compañeros».

Este fue su segundo. El primero estuvo en Las Gaunas a finales de 2022. ¿En qué ha cambiado aquel Marc Montalvo con el de ahora?

«Parece que haya pasado una eternidad de uno al otro. Aquel sí que fue un remate más intencionado y no un centro-chut [ríe]. Son dos goles diferentes en momentos diferentes. Pensando que es poco más de dos años peiensas que ha pasado mucho tiempo, pero para mí ha pasado volando. Desde entonces he cambiado mucho, entonces era un niño. Han pasado muchos partidos y he vivido muchos momentos. Al final me quedo en todo lo que he aprendido de los entrenamientos, de los diferentes compañeros y de los entrenadores. Todo eso me hace ser como soy ahora».

Mirando atrás queda su debut contra el Real Madrid Castilla la temporada 2021/2022. ¿Qué sintió entonces?

«Si ya pensando en el gol de Las Gaunas hace un montón de tiempo, si piensas el primero... Yo sólo recuerdo estar muy nervioso. Lo único que quería era que pasara rápido. Íbamos ganando por la mínima y pensaba ‘a ver si saldré yo y nos empatarán’».

Y este sábado puede cumplir 100 partidos con la camiseta del primer equipo del Nàstic.

«No lo tenía controlado y el otro día me lo dijeron y me quedé sorprendido. Llegar a los 100 partidos con el equipo en el cual llevo jugando desde benjamín es todo un orgullo. Es una alegría inmensa. Contento por todo lo que se ha hecho y esperamos que queden muchos partidos por cumplir todavía».

Una cifra que también ha superado contra el Barakaldo es la de las titularidades. Ya suma más que en toda la temporada pasada. ¿Cómo lo siente?

«En estas temporadas ha pasado de todo. En la primera lo jugaba prácticamente todo, pero no fue buena a nivel colectivo. Después pasamos a una segunda buenísima, pero a nivel individual no estoy tan bien. Al final los números lo muestran, sumé 17 titularidades. Soy autocrítico y sé cuándo estoy bien y cuando no. Entonces no fue así. Yo creo que he aprendido de los errores del año pasado este año. He aprendido a sobreponerme de los golpes y este año me siento más confiado, más seguro y espero seguir creciendo».

El sábado se visita la Zamora, un equipo que fue difícil en el Nou Estadi. ¿Qué espera del partido?

«Fue un partido difícil también porque venían a interrumpir el juego. Será muy diferente en su estadio. Los ganamos en el último minuto en un córner, esperamos poder llevar un poco la batuta del partido».

En verano no le faltaron ofertas. En este recibió el interés del Real Betis.

«Sí, pero mi prioridad es el Nàstic. Mejor que aquí no estaré en ningún sitio y eso lo tengo claro. Aquí tengo la familia los amigos, la pareja y en el club todo el mundo me conoce y estoy muy a gusto».

Alberto Varo se lo conoce como el Águila de la Canonja. ¿Es Marc Montalvo ahora el abanderado de Riudoms?

«Me hace gracia que siempre me referencien diciendo que soy de Riudoms. Es mi pueblo y con mucho orgullo. La gente siempre me para para comentar la jugada cada semana y me pone muy contento».