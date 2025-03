Todo nace de una pelota parada. Centra Jaume Jardí en el segundo palo y un defensor del Barakaldo la baja, a primera vista, con el brazo. El árbitro dice que no hay nada y la jugada parece que se ralentiza entre las dudas. Quien no los tiene es Marc Montalvo que, con un centro-chute, envía la pelota al fondo de la red para sorprender a todo el mundo.

Centradas en el área pequeña que no consigue rematar el Barakaldo por poco.

No deja respirar el Barakaldo

El conjunto vasco no se esconde en la presión y complica la salida de pelota grana. El Nàstic tampoco está muy acertado en este aspecto.

Nova pancarta d'Orgull Grana per animar l'equip: "Fins a la victòria final"

El conjunto vasco empezó como el equipo revelación y ya se ha convertido en un candidato al ascenso de pleno derecho. Juego directo, fuertes en el duelo y con recursos para plantar cara a cualquier equipo. No pondrá las cosas fáciles en el Nàstic.

Vuelven David Juncà y Roberto Torres

Cambios al once de Dani Vidal. David Juncà será el lateral izquierdo titular y Roberto Torres sustituirá a Jaume Jardí al once inicial. El primero vuelve después de superar una lesión que sufrió hace un par de semanas contra el Bilbao Athletic. Joan Oriol no ha completado muchos entrenamientos durante esta semana y Juncà tendrá que salir de inicio, aunque se verá si está capacitado poder jugar todo el partido. Por otra parte, Torres vuelve a la titularidad después de un par de duelos en el banquillo. Dani Vidal quiere que sea el referente que se esperaba desde su llegada y hoy lo tiene que demostrar.