Dani Vidal: «Hemos demostrado que en casa podemos competir contra cualquier equipo»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la vigésimaoctava jornada del campeonato de Primera Federación. El Nàstic recibe a la revelación de la categoría, el Barakaldo, después de sacar un empate a Tarazona. El partido se disputará el sábado a las 17:00 h en el Nuevo Estadio Costa Daurada.

¿Os da seguridad jugar al Nou Estadi?

«Siempre prefiero jugar en el Nou Estadi. Es donde entrenamos, donde jugamos cada quince días y donde tenemos el apoyo de nuestra gente. Hemos preparado la semana con muchas ganas y este plus de jugar en casa nos da bastante.»

Entramos a la fase decisiva de la liga

«Todavía queda mucha liga. 11 partidos y 33 puntos. Si ganas, no has hecho nada; si empatas, no has hecho nada; y si pierdes, no lo tienes todo perdido. Es un duelo directo contra un rival que está en un gran momento de forma, pero nosotros hemos demostrado que, a nuestro nivel, en casa, podemos competir contra cualquier equipo. Nos dio rabia como nos caímos en Barakaldo y sabemos sus virtudes, están en un buen momento de forma y están haciendo una temporada espectacular.»

Mañana será importante para recuperar el average de la ida..

«El primer objetivo es ganar el partido y si tuviéramos ese punto de acierto de incluso darle la vuelta al goal average, pues mucho mejor.»

Mañana hay un muy buen horario...

«Sabíamos que el día del Barça era una hora complicada, pero nos sorprendió muy agradablemente la cantidad de gente que vino. Sabemos que nuestra gente siempre nos da un plus. Mañana es un buen horario, dan buen tiempo y es un partido atractivo. Confiamos en que la afición responda y nos ayude a hacerlo todo más fácil.»

¿Por dónde pasan las claves del partido?

«El Barakaldo es un rival con un estilo muy marcado. Es un equipo muy intenso, que carga el área con muchos jugadores y domina bien las disputas. Tendremos que controlar estas situaciones e intentar imponer nuestro juego, manteniendo la pelota en campo contrario.

Tenemos que dominar esta serie de minipartidos que se pueden dar durante los 90 minutos que dura. Y, sobre todo, controlar sus virtudes. También tienen debilidades, como todos los equipos, y a ver si este trabajo que hemos hecho durante la semana se ve reflejado en el campo y somos capaces de hacerles daño.»

¿Qué Nàstic esperas en casa?

«Dimos un paso adelante el día del Barça Atlètic y tenemos que continuar así. Nos gusta tener la pelota, pero para ser verticales y hacer daño al rival. Sabemos qué tenemos que hacer y los jugadores tienen muchas ganas de ser protagonistas.»