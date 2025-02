Dani Vidal: «Estoy seguro de que saldremos de este momento mucho más fuertes y reforzados»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la vigésimasexta jornada del campeonato de Primera Federación. El Nàstic recibe a un Barça Atlètic hundido con un Dani Vidal cuestionado después de encadenar dos derrotas consecutivamente. El partido se disputará mañana sábado a las 19:45 h en el Nou Estadi Costa Daurada.

Sobre el apoyo recibido por el entorno y su influencia en el día a día:

«A todo el mundo le gusta sentirse querido. La confianza tiene que venir primero de ti mismo. Si un entrenador no tiene confianza, es imposible que la pueda transmitir a su equipo. Estamos convencidos de que el domingo irá bien y haremos un gran partido.»

¿Habéis podido estudiar algo del nuevo técnico azulgrana?

«El Barça es un club con una idea de juego muy marcada. No esperemos grandes cambios en su manera de entender el juego, ya que es más una cuestión más cultural que de entrenador. Sin embargo, él seguro que ha aprovechado sus sesiones de entrenamiento para intentar impregnar en su equipo con su propia filosofía.»

¿Se percibe ahora mucha confianza al equipo, en los jugadores y en ti?

«La verdad es que los jugadores, como siempre, están entrenando con mucha intensidad. Tenemos un grupo que trabaja muy bien, con mucha pasión y ganas. El objetivo es seguir la línea de la segunda parte del otro día, intentar mantenerla y, aunque el rival siempre tiene sus momentos, lo que queremos es tener el partido bajo control y acercarnos al rendimiento de aquella segunda parte.»

¿Como se siente uno sabiendo que el vestuario lo protege tanto?

«La verdad es que me siento bien. Pero, sinceramente, desearía que no hubiéramos llegado a estas situaciones y que hubiéramos acumulado más puntos y victorias. Sin embargo, me gusta ser sincero con la gente y darlo todo. Los jugadores también hacen lo mismo. Este año tenemos un grupo humano excepcional. Pero me gustaría poner eso en segundo plano. Estoy seguro de que saldremos de este momento mucho más fuertes y reforzados, y que podemos encadenar una buena racha de resultados.»

Nunca has perdido contra el Barça a Atlètic...

«Eso dicen los números, pero el pasado, pasado està. El domingo nos enfrentaremos a un rival con mucho de talento y con una idea de juego muy clara. Quizás este año, por la juventud de su equipo, tienen algunas dificultades más, pero no tienen la presión de un equipo amateur que lucha por evitar el descenso. Su objetivo es la formación, no tanto los resultados inmediatos. Por lo tanto, esperamos un partido muy exigente. Aunque los resultados pasados contra ellos han sido positivos, siempre han sido partidos muy ajustados y competidos, con muchas dificultades.»

Alan Godoy vuelve al Nou Estadi

«Los equipos filiales tienen esta particularidad: pueden reforzarse con jugadores que provienen de categorías superiores. Alan fue un buen jugador con nosotros, pero esperamos que tenga un mal día el domingo. Le deseo lo mejor, pero sólo después de que el árbitro silbe el final. Nosotros, durante el partido, defenderemos nuestros intereses.»

El Barça Atlètic ha perdido jugadores importantes como Unai Hernández, pero ha incorporado otros como Alan Godoy, ¿qué cambios esperas en el equipo?

«Han llegado jugadores nuevos como Alan Godoy y se han marchado jugadores importantes como Unai, pero el estilo de juego no cambia mucho. Nos encontraremos con el Barça de siempre, que quiere tener la pelota, presionar alto y que cuenta con jugadores con gran talento individual. Lo más importante será estar muy atentos en los uno contra uno y trabajar muy bien las ayudas defensivas.»

¿Cómo está el equipo a nivel de bajas?

«Borja y Juncà no estarán disponibles para el partido. El tema de Concha es diferente. La semana pasada ya estaba con muchas dudas, y tenemos incertidumbre de si podrá llegar para el domingo.»

¿Cómo se traduce la situación del entorno y el ruido en un estado de motivación y no en un exceso de nervios de cara a mañana?

«Nos tenemos que centrar en la gente y olvidarnos del ruido. El campo estará lleno, y la gente tiene muchas ganas de apoyarnos. El ambiente que se respira por las calles y a través de las redes sociales es muy positivo, y estoy seguro de que la afición estará muy motivada para vernos en el estadio. Nosotros también tenemos muchas ganas de regalarles una victoria, que hace días que no consegimos aquí en casa. Los jugadores tienen que salir tranquilos, confiados, con ilusión y energía positiva. Tenemos que transmitir la seguridad que expresan cuando hablan. Lo más importante es que lo hacemos en el campo, que está donde realmente cuenta. Estoy seguro de que, con el apoyo de todos, iremos por el buen camino y haremos un gran partido el domingo.»

Sobre la preocupación por no poder conocer los posibles matices que introducirá Sergi Milà

«Mi preocupación sería mayor si nos enfrentáramos a un equipo amateur con un entrenador que puede aportar novedades radicales. Pero en este caso, Sergi Milà dejó de entrenar en 2021, y tengo compañeros que han jugado contra él. Todo eso sumado a que el Barça mantiene una metodología muy marcada hace que no espere grandes cambios. Aun así, claro está que él preparará el partido para intentar sorprendernos en algún aspecto, pero creo que lo más importante en estos momentos es que nos centramos en nosotros mismos. Ya hemos jugado contra equipos del Barça con diferentes planteamientos y estamos acostumbrados a estas variantes. Tenemos que estar atentos, pero nuestro foco tiene que ser nuestro propio rendimiento.»

¿Como de importante es no sólo ganar sino dar una buena imagen?

«Las dos derrotas ya son historia. Ahora queremos ofrecer una buena versión delante de nuestra gente. Lo más importante es centrarnos en el rendimiento, en nuestras obligaciones individuales, porque eso repercutirá en un buen juego colectivo.»