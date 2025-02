Roberto Torres, la pieza que busca su sitio ideal en el once de Dani Vidal

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Roberto Torres aterrizó en Tarragona con el objetivo de ser un hombre importante y la realidad es que así ha sido desde que viste la camiseta del Nàstic de Tarragona. El Mago de Arre, como lo llamaban en su etapa en Osasuna, es titular desde la primera semana de entrenamientos con el equipo. Torres es una pieza que cumple y ha demostrado detalles de su calidad técnica, pero tiene que encontrar el espacio ideal en el terreno de juego para mostrar todo su potencial.

En su pasado, el navarro ha sido un jugador que ha brillado siempre cerca del área. De hecho, a pesar de no ser un delantero, siempre ha sido ligado con el gol con su llegada desde la segunda línea y su talento en los remates, sea en pelota parada o si tiene espacio en la frontal del área. En Osasuna y a su posterior etapa en Irán, Torres ha brillado en aquella posición de mediapunta, un conector entre el medio del campo y el delantero. De hecho, ha disputado todas las posiciones del tridente ofensivo, actuando como su posición más común como extremo derecho, con la posibilidad también de jugar en la izquierda. En el Nàstic, sin embargo, todavía no ha podido tener estas oportunidades.

Su aterrizaje en Tarragona vino de la mano de ausencias por lesión. La lesión de Óscar Sanz en la Copa Catalunya lo dejó fuera de combate durante tres partidos. De hecho, el mediocampista reapareció el pasado sábado desde el banquillo. La marcha de Àlex López dejó a Ander Gorostidi y Marc Montalvo como únicos jugadores disponibles, y tuvieron que asumir la función de doble pivote durante todos los minutos, hecho que dejó a Marc Montalvo también con molestias físicas que provocaron rotaciones.

Roberto Torres destacó durante su presentación que está capacitado para retrasar su posición natural y entra en esta rotación, y así lo ha sido en dos de los tres partidos que ha disputado. Allí, el mediocampista ha cumplido las expectativas, pero no se ha visto todo su potencial. Contra el Bilbao Athletic sí que pudo jugar más avanzado, como un conector entre la pareja Montalvo-Gorostidi y el ataque grana, pero en aquel partido para olvidar, todas las demarcaciones se vieron superadas, Roberto Torres incluido.

Todo a punto

Dani Vidal afrontará este fin de semana el primer partido con todos sus hombres en medio del campo en plena disposición. Óscar Sanz, con más de una semana de rodaje, está preparado para su retorno al once inicial al lado de Ander Gorostidi o Marc Montalvo. La disponibilidad de los tres libera a Roberto Torres y le permite avanzar hacia una de sus posiciones más naturales.

El navarro ha cumplido su pretemporada particular en can Nàstic. Torres llegó a Tarragona desde la liga andorrana y, con sólo una semana de entrenamientos, entró en la rueda del equipo. Aunque, con los minutos disputados hasta ahora, ha demostrado que a nivel físico está más que a punto, sí que ha pasado su adaptación particular tanto a la categoría como con el estilo de juego de sus compañeros.

El mago de Arre promete ser una pieza importante en esta segunda vuelta y contra el Barça Atlètic es el mejor momento para dar el pistoletazo de salida a su show.