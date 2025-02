El central siente un tirón y, con su experiencia, sabe que tiene que ser sustituido y no puede continuar.

Minutos donde tira más el corazón que la cabeza. Los grana buscan el empate, pero no encuentran la manera de hacer daño al Ourense.

Dani Vidal , en la previa: «El día que no quieran que esté, me marcharé sin hacer ruido, igual que como llegué»

El técnico grana, Dani Vidal, hizo frente a la pregunta sobre el ultimátum de cara: «Estoy muy contento y feliz del grupo de jugadores y el cuerpo técnico el día que no quieran que esté, me marcharé sin hacer ruido al igual que llegué». Además, añadió que «tenemos un buen equipo sí, pero no somos el Manchester City de la categoría. Tenemos los pies en el suelo, sabemos los que pues si para conseguir el objetivo del ascenso hay dos vías y las lucharemos hasta el final».