El Nàstic de Tarragona se juega este sábado más que tres puntos. El conjunto grana se enfrenta al Ourense con el objetivo de recuperar el camino ascendente que ha perdido en los últimos diez partidos. De estos enfrentamientos, los tarraconenses sólo han sumado tres triunfos y O Couto es el campo escogido para reencontrarse con las buenas sensaciones. Eso sí, no será fácil, porque es un terreno que nadie ha podido conquistar desde el mes de octubre.

El Ourense fue el primer rival del Nàstic de la temporada. Entonces, los grana empataron a uno en un Nou Estadi Costa Daurada sin público en el que fue el primer y único, de momento, partido de suspensión. En aquel momento, la inspiración de Jaume Jardí y la del portero Raúl Marqueta, evitaron la victoria de un equipo que fue penalizado por un error defensivo. No se puede comparar el estado de los dos equipos y de poco sirve comparar aquel Ourense con el que se enfrentará al Nàstic el sábado.

Desde que Pablo López cogió las riendas del conjunto gallego en noviembre, el equipo ha vivido una transformación. En catorce partidos, el Ourense ha pasado de las dos últimas posiciones a meterse en plena lucha por la permanencia. De hecho, la jornada pasada probó la dulce miel de vivir una jornada fuera del descenso, pero la última derrota contra el Unionistas le volvió a dejar en la zona de peligro.

Esta evolución viene ligada con un hito: han convertido O'Couto en todo un fortín. Andorra, Ponferradina, Lugo y Celta Fortuna han salido derrotados de un campo que no conoce qué es una victoria visitando desde el 20 de octubre. El Ourense ha subido el nivel defensivo y en los siete partidos en casa sólo han recibido cinco goles. En el balance general de la competición, con 28 goles encajados, ahora mismo ha recibido las mismas dianas que el líder de la categoría, la Cultural Leonesa.

Esta es una rara avis compartida con el Sestao River porque, comparado con el resto de equipos de la zona de descenso, que acumulan cifras de goles en contra mucho más elevadas. Con todo, su defensa no es excelente y el último duelo contra el Unionistas de Salamanca demostró las imprecisiones y la falta de coordinación en algunos aspectos, porque cayeron con dos goles en contra.

La cruz que les ha dejado en la lucha por la salvación es la fase ofensiva. El Ourense es un equipo al que le cuesta bastante generar ocasiones de goles y, las que tienen, las suele acumular su delantero Javier Carbonell, que acumula 8 dianas. Pocas dianas han venido de jugadas confeccionadas sobre el terreno de juego y, de hecho, aprovechan bastante las jugadas a pelota parada para marcar.

O Couto , terreno húmedo

El Nàstic de Tarragona se prepara para jugar un partido difícil al más puro estilo de los campos del norte. Se espera que este fin de semana llueva en Ourense, hecho que dejará el césped blando que, por experiencia esta temporada, impedirá las transiciones veloces y el juego asociativo. Esta temporada la meteorología ha sido un rival más al que enfrentarse, con el caso más extremo el duelo contra el Real Unión de Irún con el Stadium Gal inundado.

Los grana se presentan al duelo con la única baja de David Juncà y la novedad de Óscar Sanz, que esta semana ha vuelto a los entrenamientos, aunque no se espera que su vuelta sea directamente al once inicial. Después de la derrota contra el Bilbao Athletic, se espera nuevos cambios en el once inicial con un Antoñín más protagonista y Borja Granero preparado para ser titular.