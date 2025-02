El director deportivo del Nàstic, Javi Sanz aborda la frustrada operación Alan Godoy: «Aquí no hay ni buenos ni malos»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El director deportivo del Nàstic, Javi Sanz, aprovechó la rueda de prensa de presentación de Borja Granero y Roberto Torres para hacer también un balance de lo que ha sido el mercado de fichajes de invierno para el club grana. Además, abordó en profundidad la única espineta del mercado: la frustrada operación de Alan Godoy.

Sanz destacó que en la operación «no hay ni buenos ni malos». Además, defendió al delantero: «Godoy vino el año pasado al Nàstic porque él quiso estar y nos ayudó mucho jugando durante bastante tiempo con molestias. Estoy muy agradecido con él y no se puede decir nada malo de él porque lo que ha pasado sólo lo sabe él, su agente y yo». El director deportivo añadió que «lo que puedo decir es que de estar a Segunda División él habría sido el primer fichaje, lo digo con un 100% de certeza».

Cronología de la operación

«En un primer momento empezó con una cesión con compra obligatoria en caso de ascenso, pero después acabó derivando en un traspaso», apuntó Sanz. El director deportivo apuntó que «en paralelo surgió un fuerte interés para uno de nuestros delanteros y, por este motivo, también creció el interés en Godoy». El nombre de este delantero no lo quiso revelar al director deportivo, sin embargo, según apunta el Diari de Tarragona, sería Antoñín Cortés.

La cláusula

«El 15 de enero llegamos a un acuerdo bisiesto con el Eldense. Un equipo como el Nàstic no puede invertir en un jugador como un activo si este se marcha en seis meses. La única garantía del club para recuperar la inversión es subiendo a Segunda División, o, como se ofreció, salió cedido y puso así su valor en plusvalía, destacó Sanz. Además, añadió que «una vez el mercado avanzaba y nuestro jugador no salía, retiramos la oferta a Godoy porque era una operación que no podíamos aceptar. El chico tuvo una actitud muy buena y puso de su parte para venir, pero hay cláusulas que son insalvables».