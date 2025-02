Borja Granero, presentado con el Nàstic: «Me he encontrado un vestuario con hambre y ambición»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Borja Granero fue el último refuerzo para la retaguardia del Nàstic de Tarragona. El central de 34 años aterrizó en Tarragona después de jugar toda la primera vuelta con el Alcoyano y ha firmado con el club hasta el final de esta temporada con una más opcional. Hace dos semanas debutó contra el Amorebieta.

Salida del Alcoyano y llegada al Nàstic

En el Alcoyano lo jugaba todos los minutos y me encontraba bien, pero a nivel de club hubo cosas que no me gustaron y así lo comuniqué. Lo mejor para todos era no continuar y desde el club lo entendieron. En el mercado de invierno se abren muchas oportunidades y el Nàstic me llamó la atención, mi padre ya hace años que estuvo aquí y sabía que era un equipo de confianza. Cuando hace 16 años que juegas en el fútbol profesional vuelos alguien normal y que te explique lo que quiere directamente. Cuando me reuní con Javi Sanz así fue. Claro, directo y duro en las negociaciones, pero como todos los mercados de invierno».

El vestuario que se encuentra

«He aterrizado y me he encontrado un vestuario con hambre y ambición. Uno que se ha visto de cerca del fútbol profesional y se quiere enganchar allí de nuevo».

Experiencia en ascensos

«A la segunda vuelta se empieza a sacudir el árbol. Lo que queda claro es que por mucho que repetimos que queremos ascender, no se hace más fácil. Lo mejor que lo puedo decir es que si se entrega el 110% de cada uno cada día, estará más cerca de alcanzar el objetivo. En el fútbol las cosas no siempre salen como se quiere, así que no hay más remedio que trabajar al máximo cada día, tono y que quede aburrido escuchar este discurso».

Estado físico

«Me tocó jugar de titular poco después de viajar y acabé sintiendo algunas molestias. Sí que es verdad que llegaba de las vacaciones de Navidad y no poder jugar mucho, pero ahora ya estoy en un buen estado físico, me encuentro bien y estoy preparado».

Padre con pasada grana

«Mi padre (José Carlos Granero) estuvo aquí hace tiempo y, aunque no le fueron las cosas muy bien a nivel deportivo, me habló bien del club, que era muy profesional. Mi padre siempre me ha transmitido que se tiene que entrar bien y se tiene que salir bien de los clubs»