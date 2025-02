Muy enchufado el Nàstic a la reanudación. Gana duelos, alarga posesiones y contundente en defensa con un creciente Gorka Pérez. Antoñín está 'on fire'.

El filial gallego quiere la réplica y el Nàstic se organiza en ataque. Los grana no se hunden en defensa y mantienen una línea de cinco hombres para controlar cualquier acción.

No dura mucho la pelota en los pies del Nàstic. El conjunto de Dani Vidal se muestra demasiado acelerado en ataque y no consigue crecer y pierde pelotas antes de iniciar cualquier acción.

El conjunto gallego está jugado mucho más preciso que el Nàstic. El Celta, a través de Tincho, hace lo que quiere por el carril de Joan Oriol y, de nuevo, han creado una centrada en el área que, por suerte, no remata a nadie.

Jovencitos en el banquillo grana

El Nàstic de Tarragona tiene novedades a la convocatoria. El central Guillem Barrés, quien brilló en la Copa Cataluña, y el mediocampista Manuel Pavón de la Pobla de Mafumet acompañan el primer equipo en Balaídos. Los dos reforzarán dos posiciones que van al límite. En el eje de la defensa falta Unai Dufur, lesionado, mientras que en medio del campo no está Óscar Sanz, también por lesión y Biel Vicens es como si no estuviera, porque no cuenta para Dani Vidal.