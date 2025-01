El Nàstic pone punto final en la Copa (1-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Una competición menos. El Nàstic de Tarragona se despidió de la Copa Cataluña después de caer contra la Andorra por 0-2. El duelo, con poca intensidad por parte de los dos equipos, se acabó resolviendo con dos jugadas efectivas del conjunto de Beto Company, que sorprendieron una conjunta grana formada por jugadores de tres equipos. Los grana dejan atrás, de esta maenra, los partidos intersemanales para centrarse en lo más importante, la liga y, concretamente, el duelo contra el Celta Fortuna de este sábado

Dani Vidal presentó un once mezclado de habituales y suplentes del primer equipo con jugadores del juvenil y la Pobla de Mafumet para afrontar el duelo de Copa. El lateral Oriol Subirats y el centrocampista Agus Gutiérrez obtuvieron su premio de poder jugar al Nou Estadi Costa Daurada con jugadores fijos como Joan Oriol y Óscar Sanz. Por otra parte, Albert Querol y Arnau Sans fueron los hombres del filial escogidos por el técnico grana.

Vidal no escatimó en recursos y Antoñín, Álex Jiménez, Gorostidi y Gorka Pérez tuvieron su sitio al once para enfrentarse a una Andorra llena de jugadores de primera línea. Entre estos destacó a Pablo Trigueros, que volvió a vestir de corto en el Nou Estadi después de no llegar a sumar ni un minuto en el último duelo de liga con su condición de central suplente al conjunto andorrano.

El Nàstic salió enchufado en los primeros minutos. La presión era efectiva, no dejaba pensar en la Andorra y mantenía la posesión entre el conjunto grana. La pelota pasaba de jugador a jugador sin que ninguno de los jóvenes se atreviera a dar un paso en falso, así que quien cogió el timón fue Gorostidi para iniciar la primera incorporación al ataque de la mano de Antoñín, que no acabó con un remate entre los tres palos.

La Andorra se conectó al partido poco después. Aunque jugaban con un once con bastantes rotaciones, a medida que enlazaban pasadas se notaba el ritmo superior. Poco a poco, la intensidad grana en la presión disminuyó y la Andorra estableció un dominio peligroso. En cuestión de tres movimientos, se introducían en el área grana aprovechando los desajustes defensivos del Nàstic.

Los grana se mostraban grises y poco contundentes a la hora de rehusar pelotas en defensa y la Andorra lo aprovechó para plantarse delante de Rebollo. Álvaro Martín filtró una pasada en largo a espaldas de Gorka Pérez y Joan Oriol para que Juanda Fuentes se quedara solo delante Rebollo. El extremo de la Andorra no falló y coló el esférico por debajo de las piernas del portero grana.

Óscar Sanz, lesionado

Les malas noticias vinieron seguidas. Poco después del gol en contra, Óscar Sanz sintió unas molestias y yo dudó a tirarse al suelo y pedir el cambio. El mediocampista grana es uno de los hombres de más confianza de Dani Vidal. De hecho, prácticamente lo ha jugado todo esta temporada, así que todas las alarmas se encendieron.

Después de este paro, el Nàstic no se volvió a encontrar. Como un partido de entrenamiento, los dos equipos dejaron que el tiempo pasara sin dar un paso en falso, hasta que la conjunta grana se reactivó en la presión. Gorostidi recuperó el esférico en campo contrario y Jiménez le sirvió en bandeja un remate desde la frontal en Querol, pero el chute del rapitenc se marchó por encima del travesaño. El esfuerzo extra en la presión casi tiene un premio todavía mayor cuando el portero de la Andorra, Oier, erró en una pasada y Antoñín la interceptó de cap. El remat fue por instinto, pero la pelota salió lamiendo el palo izquierdo.

A la reanudación Dani Vidal revolucionó el once de nuevo desde el banquillo. Gorka Pérez descansó y eso casa dar como resultado que el capitán Joan Oriol jugara de central durante un buen puñado de minutos.

Los grana ganaron con profundidad. Una pasada en largo de David Juncà dejó solo a Álex Jiménez dentro del área, pero el delantero grana no pudo rematar antes de que el portero andorrano lo tirara al suelo. A pesar de la golpe, el árbitro no vio nada. Con todo, también hubo tiempo por sustos. Dani Rebollo y Antonio Leal no se entendieron a la hora de rehusar una pelota y, cuando el portero intentó sacar el peligro, el esférico rebotó en el cuerpo de Leal. La pelota quedó muerta fuera del área, pero el portero grana supo defender bien la posición para evitar el segundo gol del partido y acabar alejando el peligro.

El segundo, sin embargo, no tardaría al llegar. La Andorra volvió a apretar el acelerador y después de recorrer el área durante minutos, Luismi encontró el espacio en el carril derecho grana y filtró una pasada hacia Iván Rodríguez que, sin ángulo y con Rebollo encima, superó el portero grana con elegancia con un tiro bajo los pies.

Poco a poco, el partido creció en tensión y, una falta peligrosa en la frontal de la Andorra provocó una pequeña tangana que acabó con David Juncà expulsado y ovacionado para cerrar el partido.