El juez admite a trámite la querella del Nàstic contra Eder Mallo

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Tarragona ha admitido a trámite la querella del Nàstic contra Eder Mallo Fernández, el árbitro que pitó la final del play-off de ascenso con el Málaga y que acabó con el empate en 2 y el ascenso del equipo malagueño el pasado 22 de junio.

La jueza Sara Leo Jové manifiesta que «los hechos relatados en el escrito de querella poseen entidad suficiente para ser constitutivos, al menos indicariamente, de un delito de falsedad documental del arte. 390.1.1 del código penal y un delito de corrupción en el deporte del arte. 286 bis».

El Gimnàstic de Tarragona ha compartido el auto del dictado del Juzgado de Instrucción Número 4 de Tarragona y ha destacado mediante un comunicado que «después de recibir esta notificación, seguirá defendiendo la dignidad y honorabilidad de la entidad y de Tarragona».

La querella presentada por el Nàstic mantenía que la actuación arbitral de Mallo fue desproporcionada y perjudicial. En primer lugar, se cuestiona la expulsión de Nacho González, central grana, en el minuto 63, en una acción muy controvertida. El club ha insinuado que esta decisión podría haber sido premeditada, ya que supuestamente existen audios donde el árbitro manifiesta animadversión hacia el central andaluz. En el caso de las actuaciones arbitrales, el Nàstic presentó el peritaje de Xavier Estrada Fernández, exárbitro, en el cual exponía «más de trece errores arbitrales flagrantes, entre ellos nueve acciones de los jugadores de la Málaga que tendrían que haber sido sancionadas con tarjeta amarilla, y otros errores como el producido durante la prórroga en el minuto 113:21, todos ellos favoreciendo en la Málaga». Además, el Nàstic también denuncia una mala gestión del tiempo de juego: la prolongación causada por las interrupciones favoreció que se jugaran más minutos del necesario.

De la misma manera, el Nàstic presentó pruebas a través de la agencia de detectives Método 3 en las cuales exponían que Eder Mallo mintió al acta de partido después de exponer que había temido por su integridad física. La grabación expuesta por la entidad grana Eder Mallo reconocía que «les dije que como entren nos tendremos que pegar, si no quedaremos como tontos. Y no, dijo que aquí no entraba nadie. Sé que no es agradable, pero ya está. No me ha agredido ni a Dios». De la misma manera, el acta de los Mossos de Esqudra remarcaba que hubo insultos en el túnel de vestuarios, pero en ningún momento se temió por la integridad física de los colegiados.