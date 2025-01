Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona entra de lleno en las horas claves de cara a la operación fichaje de Alan Godoy. El delantero canario se ha convertido en el protagonista del serial del mercado de invierno. Los equipos ambiciosos de Primera Fedración se han posicionado para alcanzar el traspaso que pide el Eldense, su club actual. Entre los poderosos presupuestos, el Nàstic avanza con cada vez más optimismo y con el tiempo a su favor.

Es una realidad que Alan Godoy tiene el deseo volver en Tarragona y eso es clave para que la entidad grana se sitúe en la pole position para alcanzar su fichaje. Desde la entidad grana esperan que esta situación se resuelva en las próximas horas, y esperan que el resultado sea positivo para los intereses grana y que el sueño que hace unas semanas parecía imposible, se convierta en realidad.

El deseo del club en mejorar la plantilla con Alan Godoy la evidenció el director deportivo grana, Javi Sanz, al acabar la rueda de prensa de presentación de Migue Leal y David Juncà, ayer: «Alan quiere venir a Tarragona y nosotros queremos que venga». Además, Sanz incidió en este factor que es clave en las operaciones grana: Hace un mes estuve con Alan y le comenté que no íbamos a entrar en ninguna subasta. El Eldense no valora nada más que un traspaso, que es una operación compleja, pero estamos trabajando en que se pueda producir sin que sea un impacto económico importante para el club». Dicho esto, Javi Sanz remarcó que «somos optimistas» con la operación Alan Godoy. La realidad es que el paso de las horas ha afianzado este optimismo.

Unanimidad en el Consejo

Alan Godoy se presenta como el fichaje más deseado y esperado de los últimos años. En Primera Federación, el relámpago Godoy se ha convertido en una estrella y el año pasado ya demostró en can Nàstic que es diferencial. En este sentido, el Consejo de Administración del Nàstic se reunieron el pasado martes con la dirección deportiva para la viabilidad del movimiento. El presidente ejecutivo Lluís Fàbregas, destacó ayer que «hay una única posición unánime de todos los miembros del Consejo. Hicimos un encargo a la dirección deportiva de mejorar el nivel de la plantilla y Godoy la mejora. El Consejo acompaña la decisión del movimiento siempre que no venga con un desfase en el presupuesto». Esta idea la subrayó Javi Sanz apuntando que «somos responsables con el presupuesto del club y trabajando asumiendo la responsabilidad económica de no poder desviarnos».

Por otra parte, el presidente también puso la pelota en el tejado del Eldense destacando que «me consta que el jugador quiere venir, pero tiene ofertas de equipos con presupuestos superiores. La decisión es del Eldense y del jugador, la dirección deportiva está trabajando, pero es una decisión que no depende únicamente de nosotros».

Sobre Fredrik Wester

El director deportivo, Javi Sanz, también incidió en las palabras del accionista del club Fredrik Wester en la red social X, donde el sueco apuntaba que «no he oído nada del club respecto a Godoy, Es una buena oportunidad y estoy dispuesto a hacer lo que pueda si el club lo considera estratégicamente importante». Sanz dejó claro que «nos transmitió a través de su representante que hubo un malentendido. No dudo de que si hubiéramos tenido la capacidad de esta operación la habríamos ejecutado con más rapidez. La gestión del club va a través de hablar en el Consejo de Administración, hablar en las redes sólo genera crispación».

De momento, la operación del fichaje de Alan Godoy llega a sus horas clave y el Nàstic navega con optimismo.