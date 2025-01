Migue Leal y David Juncà, presentados y preparados para jugar

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic presentó ayer oficialmente los dos primeros refuerzos del mercado de invierno. David Juncà y Migue Leal hace días que trabajan bajo las órdenes de Dani Vidal. Leal, incluso, ya ha podido jugar tres partidos y ayer, se presentaron con la elástica grana poco antes de lo que parece que será su gran día: el domingo, con Joan Oriol y Pol Domingo sancionados, apuntan a sumar las dos primeras titularidades. Los dos jugadores aterrizaron en el vestuario grana con el mismo mensaje «ilusión» y ganas «de subir la competencia en el equipo».

Migue Leal fue el primero en llegar y lo hizo después de estar media temporada sin encontrar equipo. En este punto, el lateral grana destacó que «fue una situación atípica y dura para un futbolista. No le deseo esta situación a nadie, pero estoy agradecido porque me ha servido para crecer y aprender». Además, añadió que «cuando me reuní con Javi Sanz no me lo pensé demasiado. El Nàstic es un equipo potente y era el proyecto más fuerte al que me quería unir». La historia de Migue Leal y el Nàstic se cruzó hace tres temporadas en el play-off de Vigo. Entonces, Leal fue el verdugo y negó el ascenso al Nàstic con el Villarreal B: «Recuerdo aquel día. Entonces pensé que era un palo muy duro luchar toda la temporada para quedarte fuera en el último partido. Ahora estoy aquí y poder subir con el Nàstic es un sueño», apuntó el valenciano.

El último sábado, contra la Real Sociedad B, Leal mostró una pequeña cata de lo que es capaz con su profundidad por la banda derecha. En este sentido, el lateral subrayó que «lo que mostré el otro día es sólo un 30% de cómo estaré a final de temporada».

Con respecto a David Juncà, el gerundense todavía no se ha estrenado en un partido oficial. Juncà apuntó que «antes de Navidad estuve con Javi Sanz y no me lo pensé mucho cuándo surgió la opción del Nàstic. Vengo aquí a cumplir los seis meses que faltan». El lateral se sinceró y destacó que «es cierto que la andorrana es una liga inferior y físicamente quizás no estoy en el mejor punto, pero estoy preparado para llegar al domingo y competir con gran nivel».

La tarea de Juncà es, quizás, la más complicada de todas: competir con el capitán grana Joan Oriol. «Yo vengo aquí a sumar, juegue o no. El domingo daré mi mejor versión e intentaré que el entrenador tenga difícil escoger a quién será titular. Lo que queda claro es que, si compito al máximo, el compañero también lo hará».