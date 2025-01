Javi Sanz sobre la operación Godoy: «Somos optimistas, él quiere venir al Nàstic de Tarragona»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona sigue trabajando en lo que ya se ha convertido en el serial del mercado de invierno: la incorporación de Alan Godoy. El director deportivo grana, Javi Sanz, ha destacado abiertamente el interés del club en su llegada porque el club está preparado «para mejorar la plantilla en cualquier posición». En este sentido, Sanz ha subrayado que «somos optimistas, la voluntad del jugador es clave: él quiere venir a Tarragona y nosotros que venga».

El director deportivo grana también ha destacado una máxima inamovible: el Eldense quiere desprenderse del jugador, pero únicamente en forma de traspaso, sin contemplar ninguna otra operación, como una cesión. En este punto, Sanz apuntó que «hace un mes y medio estuve con el Alan y le dije que no íbamos a entrar en ningún tipo de subasta. Su opinión tiene un valor importante y hace esfuerzos por venir al Nàstic. Nosotros trabajan en cómo se puede abordar esta situación sin que sea un impacto económico importante, porque somos responsables con el presupuesto del club y trabajamos asumiendo una responsabilidad económica».

En este último punto, el presidente ejecutivo del Nàstic, Lluís Fàbregas, destacó que «ayer hicimos una reunión con todos los miembros del Consejo de Administración y quedó claro que tenemos un encargo de reforzar el nivel del equipo, siempre que no venga con uno desfase del presupuesto aprobado a la Junta General de Accionistas. Esta es una decisión unánime y de conformidad en todos los miembros del Consejo de Administración. Godoy fue decisivo en la lucha para el ascenso el año pasado. Me consta que el jugador quiere venir, pero estamos compitiendo contra equipos de presupuestos superiores. La decisión es del Eldense y del jugador, no depende sólo de nosotros».

Son horas candentes para la operación Alan Godoy. Javi Sanz destacó que «esta situación se resolverá, venga o no, en los próximos dias. El chico el que quiere es competir».