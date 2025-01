Jordi Alba: «Quise quedarme un segundo año en el Nàstic»

Jordi Alba es uno de los futbolistas que más éxitos han acumulado que han vestido la camiseta del Nàstic de Tarragona. Alba llegó a Tarragona el verano de 2008, con 19 años, cedido del Valencia. El futbolista de l'Hospitalet de Llobregat disputó 36 partidos de grana y anotó 4 goles en aquella campaña, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores jóvenes de Segunda División.

Jordi Alba ha recordado este paso por el Nàstic en un pòdcast de Offsiders en que ha dado un repaso de toda su carrera futbolística. El catalán ha afirmado que recuerda la etapa y la ciudad con mucho afecto y cariño, y ha dicho que en Tarragona se encontró con «uno de los mejores vestuarios» en los que nunca ha estado.

El del Baix Llobregat ha llegado a afirmar, incluso, que al acabar el periodo de cesión, en el que tuvo que volver en Valencia, quería volver a Tarragona para disputar una segunda temporada por como se sintió de cómodo. Así aunque contaba con ofertas de equipos de Primera División. Alba explica incluso que tuvo que ser Campano, uno de los futbolistas más importantes de aquel Nàstic, quien le acabó recomendando que se quedara a Primera División. Finalmente, Alba hizo una gran pretemporada y se quedó en la plantilla de la Valencia, que, en aquel momento, era el tercer mejor equipo de España.

No obstante, no siempre fue fácil para Jordi Alba su paso por el Nàstic. El jugador ha recordado que, hasta Navidad aproximadamente, no contaba con demasiados minutos ni protagonismo, pero que, eso, también fue un aprendizaje para él y lo hizo crecer, y los veteranos del equipo lo ayudaron. Finalmente, Alba acabó cogiendo más protagonismo y acabó siendo una pieza importante al esquema de César Ferrando, jugando como extremo izquierdo o extremo derecho.

Más adelante, Unai Emery, entrenador de la Valencia en aquel momento, descubrió Jordi Alba un gran potencial como lateral izquierdo, y este se convirtió a uno de los mejores jugadores del mundo, y de la historia en esta posición, formando una temible sociedad con Leo Messi al Barça y también sumó casi 100 internacionalidades con España, con quien llegó a ser el capitán. Alba fue campeón de la Champions League con el Barça y la Eurocopa con España. Actualmente, se encuentra todavía en activo al Inter de Miami de los Estados Unidos.