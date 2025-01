No dejar de sumar

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic sumó el último sábado un punto agridulce contra la Real Sociedad B. Era un duelo de altura, el tercero y el cuarto clasificado chocaban en dinámicas cruzadas y así se trasladó sobre el terreno de juego. Los dos tuvieron sus opciones y, al final, se repartieron un punto. Para el Nàstic, es al mismo tiempo bueno y también insuficiente, porque el conjunto grana acabó el partido con las mejores ocasiones para ganar el partido. Primero, Unai Dufur culminó una jugada de estrategia con un coscorrón que rozó el palo derecho. Después, Antoñín se pasó de frenada con los controles dentro del área y acabó por errar una gran ocasión que seguro que seguirá por su cabeza el resto de la semana.

Con todo, empezar la segunda perdiendo por un golazo de Goti hizo ver que también se podría haber perdido si Aitor Fraga no se hubiera comido el tiro de David Concha. Así que el punto también es bueno, si se suma el gol average ganado. Con respecto a Dani Vidal esta doble mirada la mantuvo. En declaraciones en Tarragona Ràdio destacó que «el punto no satisface del todo» para, finalmente, después de repasar el duelo y la calidad del rival, cerró apuntando que «estoy contento por la imagen del equipo, es un buen punto fuera de casa».

En el duelo del sábado el conjunto de Dani Vidal fue de menos a más. En la primera parte del partido, el estilo del Sanse ganó el pulso y los grana se quedaron a la defensiva para frenar los contraataques locales. Todos ellos, casualmente, acabaron con tiros desde la frontal del área. A pesar de aguantar la portería a cero, la defiensa de los grana volvió a mostrar inseguridades con malos controles dentro del área y pérdida de los duelos contra un Marchal que fue protagonista. En ataque, los grana tuvieron pocas oportunidades pero de bien claras. Como, por ejemplo, un remate de Jardí por encima del travesaño después de una pérdida local.

El descanso sirvió para reiniciar las dinámicas del partido. El Nàstic acabó mejor el primer tiempo, pero fue el Sanse el protagonista de los primeros minutos de la segunda. Ochieng tuvo un remate a bocajarro que envió fuera por obra de un milagro, pero, poco después, Mikel Goti aprovechó el espacio que concedió la defensa grana para marcar un golazo desde la frontal.

En este punto, el Nàstic mostró su mayor virtud. Los grana no se vieron afectados en absoluto por el gol rival. Más que bajar los brazos, los grana se impulsaron para revertir la situación. Uno de los protagonistas del cambio de la dinámica fue Migue Leal. Su profundidad por la derecha acabó por forzar el córner que supuso el empate. En esta tendencia al alza se acabó el partido, sobre todo en la cabeza con la imagen de Antoñín no transformando el 1-2 desde dentro del área, pero sumando un punto y un gol average que mantienen el Nàstic en la disputa por el play-off. Porque esta categoría ha demostrado que lo más importante es no dejar de sumar y mantenerse regular.

Igualdad máxima

Al final de la jornada 20 el dibujo que queda del Grupo 1 de la Primera Federación muestra la igualdad máxima de la categoría. La victoria de la Cultural Leonesa la hace más líder, destacando con 40 puntos al frente de la categoría, a siete del segundo clasificado y a ocho puntos del sexto, el Nàstic. La diferencia se hace dramáticamente más igualada en la lucha del play-off, con siete equipos a cuatro puntos como máximo entre ellos. La segunda vuelta justo acaba de empezar y será el equipo más regular el premiado con la lucha por el ascenso a Segunda División a final de temporada. La clave es no dejar de sumar en ninguna jornada, sea un punto agridulce o insuficiente.