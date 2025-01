Dani Vidal: «Migue Leal me ha pedido jugar contra el Cerdanyola»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona jugará hoy los octavos de final de la Copa Cataluña. El conjunto de Dani Vidal se enfrentará a las 19 h contra el Cerdanyola, equipo de Tercera Federación. Los grana accedieron a esta ronda después de eliminar en la tanda de penaltis al Tona, rival de la misma categoría. En caso de ganar hoy, los grana accederían a cuartos donde se podrían enfrentar a rivales que el año pasado jugaron Segunda División, como el Andorra y l'Espanyol.

Para afrontar esta eliminatoria, Dani Vidal repetirá la fórmula que fue exitosa en la última y presentará una convocatoria con jugadores de la Pobla de Mafumet y del Juvenil A. Además, los jóvenes estarán acompañados de algún jugador del primer equipo, como es el caso del fichaje Migue Leal. El técnico grana destacó en rueda de prensa que «Migue Leal me pidió jugar este partido. Es un jugador que hasta el 20 de diciembre estuvo entrenando en campos de césped artificial, así que este cambio de superficie, que tenemos que pueden provocar lesiones, no lo afectará tanto. Creemos que el duelo le puede venir bien para acumular ritmo de partido». Con respecto a los jóvenes jugadores del plantel, Dani Vidal apuntó que «el partido nos irá bien para volver a valorar el nivel competitivo de los más jóvenes».

Dani Vidal no descartó la aparición de más jugadores del primer equipo que necesiten rodaje. Quien fue descartado por completo fue Gorka Pérez. El central, a pesar de estar recuperado de sus molestias, no formará parte de la expedición porque «las molestias de Gorka Pérez eran temas de tendón y este tipo de molestias son las que más se sufren en campos de césped artificial. Hemos conseguido recuperar a Gorka y no creemos que sea conveniente el cambio de superficie para él».

Respecto al Cerdanyola, Dani Vidal destacó que «a diferencia del Tona es un equipo que tiene más dificultades en la liga. Los que hemos entrenado en esta categoría sabemos que es una liga de una competencia muy elevada. El campo de las Fontetes es pequeño y seguro que habrá mucha disputa, multitud de segundas jugadas y se buscará el juego directo».