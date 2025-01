Dani Vidal: «No estamos tan lejos de la versión del año pasado, y el margen de mejora es muy grande»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la decimonovena jornada de campeonato en Primera Federación. Después del parón de Navidad, el Nàstic reanuda la competición con un exigente partido contra la Gimnástica Segoviana en casa. El partido se disputará el sábado a las 17:30 h en el Nou Estadi.

¿Cómo está el equipo?

«Navidad nos ha servido para acabar de recuperar jugadores. Incluso Gorka, que tuvo problemas físicos durante todo el primer tramo de temporada, ha aprovechado las últimas semanas antes y durante Navidad para hacer tratamientos. Ya entrena con el grupo, y ahora sólo le falta recuperar el ritmo de competición. Navidad nos ha ido muy bien para limpiar, y para mañana todo el mundo está disponible.»

¿Cuentas con Migue Leal mañana?

«Sí, sí. Migue ha estado sin equipo este primer tramo, pero ha estado entrenando con un equipo y también con un preparador físico. Los primeros días aquí lo hemos visto muy bien. Tiene la ficha tramitada y la revisión superada. Creo que nos puede aportar un punto de experiencia —ha jugado bastantes partidos en Segunda División— y un perfil ofensivo como lateral derecho. Es lo que buscábamos, sobre todo para partidos en casa, donde muchos rivales se encierran. También suma competencia para Pol, que es importante en todas las posiciones.»

¿Te preocupa el mal momento del equipo las últimas jornadas?

«Cada partido ha tenido su contexto. No es lo mismo la derrota contra la Cultural que la de Ponferrada. En Ponferrada, hasta el minuto 60, el partido estaba controlado. Nos ponemos por detrás en el marcador y nos hacen rápidamente el 2-0. En Salamanca, el guion fue diferente. Hemos insistido mucho en encontrar este punto de juego y de ocasiones que tuvimos hasta hace poco. El día del Huesca o contra la Cultural generamos muchas oportunidades. Eso nos hace pensar que no estamos tan lejos de recuperar buenas sensaciones. Tenemos que volver a ser un equipo reconocible, sobre todo en casa, y conseguir un nivel más equilibrado, como el de la temporada pasada. Si ganamos mañana, cerraríamos la primera vuelta con 31 puntos, casi a sólo una victoria de los 35 que teníamos el año pasado. Así que, ¿estamos lejos? No. Y el margen de mejora es muy grande.»

¿Qué esperas de la Gimnástica Segoviana?

«Es un equipo que ya conocía del año pasado, porque jugaron la Copa del Rey contra el Sestao, nuestro rival en aquel momento. Es un equipo intenso, capaz de abrir los partidos, de jugar con distancias muy amplias entre líneas y de competir cada pelota con personalidad. Tienen jugadores como Davo, que lleva nueve goles y está en un estado de forma sensacional. Nosotros tenemos que evitar caer en su juego de idas y vueltas y controlar el partido.»

¿Es clave parar Davo?

«Sí, cuando un jugador lleva nueve goles es evidente que está en un momento dulce. Tenemos que tenerlo controlado a él y a otros jugadores porqué cuentan con individualidades destacadas. Pero, sobre todo, hay que estar atentos hasta el final, ya que son un equipo capaz de remontar al descuento. Eso los hace muy peligrosos.»

¿El últimos partidos el equipo ha estado flojo de cara a gol, cuál ha sido el problema?

«Es una combinación de factores. El último mes y medio tuvimos muchos partidos entre semana, una carga importante de minutos. A pesar de rotar mucho las alineaciones, quizás hemos perdido fluidez. Estos diez días hemos trabajado para generar más opciones en ataque y recuperar el nivel de ocasiones de otros partidos.»

¿Es un partido importante para no caer a la media tabla?

«Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, partido a partido. Es un partido relevante para sumar tres puntos y alejarnos de los equipos de debajo. En esta liga, dos victorias seguidas te pueden colocar donde quieres estar, pero también es fácil que los de abajo se acerquen con un par de traspiés. Es un campeonato llargo. La clave es mantener la exigencia diaria y hacer bien las cosas. Si lo conseguimos, el Nàstic estará donde queremos: lo más arriba posible.»