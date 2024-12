Sigue en directo el Unionistas-Nàstic

Pau Martínez no perdona

El Unionistas de Salamanca es una de las bestias negras del Nàstic en la Primera Federación. El año pasado, los castellanoleoneses ganaron el Nàstic a la ida y a la vuelta, todas dos veces anulando el juego de los de Dani Vidal. En la previa, Vidal apuntó que «todos tenemos nuestro punto de orgullo y el día que no lo tenga dejaré de entrenar. Lo tengo dolorido porque nos ganaron dos veces consecutivas».

Rastrojo vs Joan Oriol

El año pasado, el joven jugador del Unionistas, Rastrojo, hizo lo que quiso con Joan Oriol. Aquel no fue el día del Nàstic, porque la derrota por 2-0 no reflejó el nefasto juego tarraconense. A quien más dolorido acabó fue Joan Oriol, que no paró su marca ni una sola vez. Ahora, toca la venganza.