El VAR podría llegar a los partidos del Nàstic: «se está estudiando, aunque no incluiría el fuera de juego»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El VAR podría llegar a la Primera Federación y, por lo tanto, a los partidos del Nàstic. Así lo ha anunciado el locutor de Feftv Carlos Escolán, quien ha explicado que "la Federación está intentando introducir un VAR light en la categoría, con las imágenes de Feftv, para analizar jugadas a groso modo, no tanto los fuera de juego, pero sí las polémicas que ayudarían a los árbitros".

Así pues, este tipo de VAR denominado "light" incluiría revisión de los goles, de los posibles penaltis, la tarjetas rojas directas o confusiones de identidad. Los fueras de juego no se podrían incluir en el VAR aplicable a la categoría por la cantidad de tecnología que se necesita para poder aclarar las jugadas dudosas en este apartado.

Meses atrás, la plataforma televisiva Feftv explicó al respecto que "ahora no hay VAR no porque no quieran ni la Federación ni los equipos, sino porque hay estadios que no pueden albergar las instalaciones necesarias para que haya un VAR y no se pueden poner 20 cámaras".