Sigue en directo el Nàstic-SD Huesca

Cabezazo del central en el primer palo con buena intención, pero no acaba entre los tres palos.

28'

Control sin ocasiones

De momento, el control del Nàstic no se está convirtiendo en ocasiones de gol. Los grana se mueven con peligro cerca del área gracias a Jaume Jardí, pero no rematan a puerta. En defensa, los grana no sufren.