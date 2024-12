Final de la aventura (0-1)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic acaba con dignidad su aventura en la Copa del Rey. Los grana plantaron cara y llegaron a dominar al SD Huesca en un partido en el cual las granas tuvieron muchas aproximaciones al área, pero no estuvieron acertados en las definiciones. El Huesca tuvo suficiente con un gol de rebote a la salida de un córner para eliminar a un conjunto tarraconense lleno de rotaciones en el once inicial. Los grana tuvieron opciones para extraer más, pero ni Álex Jiménez ni Óscar Sanz acertaron en sus mano a mano contra el portero.

Dani Vidal no se limitó en las rotaciones para afrontar el partido de Copa del Rey. De hecho, sólo Unai Dufur, Ander Gorostidi y Jaume Jardí repitieron su posición en el once titular. Jugadores como Nil Jiménez y Alexandru Tirlea dieron descanso a unos laterales grana que, hasta ahora, no se habían perdido ni un minuto en los últimos tres partidos consecutivos.

La entrada en el duelo vino de la mano de la primera ocasión del Huesca. En la salida de un córner, Pulido remató con el pie al primer palo, pero su tiro fue bloqueado por la defensa grana. Esta acción sirvió para despertar de golpe a un Nàstic que había entrado dormido al terreno de juego.

Los grana se empezaron a mover con David Concha como principal motor del ataque grana. Con todo, la primera ocasión para los tarraconenses la tuvo Álex López. El mediocampista empezó su redención con un remate de falta directa que Juan Pérez tuvo que desviar a córner. Poco después, un centro envenenado de un mejorado Jaume Jardí que el portero del Huesca volvió a tener que actuar para evitar el gol grana.

Con el paso de los minutos, los grana se sentían más cómodos con la pelota, con Gorostidi y Álex López como la solución en la circulación de la pelota. El Nàstic pasó de plantar cara a dominar al SD Huesca, pero el control fue estéril. Los grana mantenían la pelota cerca del área, pero no conseguían rematar a portería con criterio. De hecho, quien tuvo la ocasión de gol más clara fue el conjunto aragonés.

Una pérdida del Nàstic en el área rival se transformó en un contraataque a tres bandas. Dos jugadores del Heusca salieron disparados hacia la portería de Rebollo sin encontrar resistencia. Javi Mier se adentró en el área grana, pero su remate potente salió por encima del travesaño. Poco después, fue Tirlea quien, complicándose la vida con el esférico, la perdió y Joaquín lo aprovechó para poner a prueba a Rebollo, pero la cabeza de Leal se interpuso.

Con calma y sin más ocasiones, el partido fue al descanso con el empate a cero en el electrónico, pero el Huesca dejó claro que no deja ningún error del Nàstic sin castigar. En la reanudación, el Huesca se activó. Antonio Hidalgo despertó a su equipo en el tiempo de descanso y al inicio de la segunda parte parecía otro.

Con todo, quien tuvo la primera ocasión, aun tímida, fue del Nàstic. Los grana avanzaron por la derecha con Marc Fernández y el centro al área lo remató Álex Jiménez con la espuela, pero el tiro, muy blando, acabó en manos del portero rival.

El Huesca se activó a través de Javi Mier. El extremo probó suerte desde la frontal del área, pero Retoño actuó para dejar sin efecto el tiro. El peligro no acabó aquí. En el posterior servicio de córner, el Huesca hizo valer su talento en las jugadas de estrategia para anotar el gol. Los aragoneses vieron cómo todo el Nàstic se encerraba en el área para rechazar el centro, así que sirvieron en corto.

Joaquín recibió la pelota en la frontal del área y, sin pensárselo, remató con contundencia. El tiro chocó con Ayman en el interior del área, hecho que desvió la trayectoria del remate y engañó a Rebollo para acabar en el fondo de la red. En un abrir y cerrar de ojos, los grana se vieron por detrás en el marcador. La reacción grana fue inmediata. Álex Jiménez se plantó delante del portero y lo superó con una vaselina, pero la pelota no fue entre los tres palos.

Sale la artillería pesada

Con la derrota en el electrónico, Dani Vidal apostó por hacer salir al césped a la artillería pesada. Esta salió en dos tandas, primero con Víctor Narro y Antoñín Cortés y, poco después, con Pablo Fernández y Joan Oriol. Con estas piezas sobre el césped, los grana ganaron en velocidad para reaccionar y buscar el empate.

El más proactivo fue Antoñín que, primero con un remate de cabeza y después con un tiro desde la frontal, puso a prueba a Juan Pérez. Los grana habían recuperado velocidad en tareas ofensivas, pero con el paso de los minutos las aproximaciones al área crecían, pero no se acababan de traducir en remates claros entre los tres palos.

El Huesca ya hizo su trabajo y no forzó la máquina para buscar el segundo gol. Eso dejó al Nàstic con la batuta del partido. Los grana tuvieron una más. Unai Dufur filtró una pelota entre los dos centrales y Óscar Sanz se plantó delante del portero. Juan Pérez le ganó la partida a Sanz y evitó el empate para poner punto final a la aventura de la Copa del Rey.