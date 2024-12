Dani Vidal: «No queremos un equipo que busque al jugador señalado y el resto se despreocupe»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Nàstic, Dani Vidal, afrontó la rueda de prensa previa al duelo de Copa del Rey contra el SD Huesca con un punto de autocrítica con respecto al duelo contraala Cultural, y las claras intenciones de pasar en la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Dolor de la derrota contra la Cultural Leonesa

«Me duele, pero ya pensamos en el siguiente partido. Al final, me preocuparía más si veo que el colectivo no encuentra su juego, eso sería más doloroso que los errores que cometimos. Desde el inicio de temporada les digo que no queremos un equipo que busque al jugador señalado por el error y que el resto se despreocupe. El otro día me pongo yo el primero en las responsabilidades. Quizás en el minuto 95 tendría que haber decidido que el que ejecutara el servicio de lado fuera Óscar Sanz, porque es quien tiene más fuerza. Entonces, pelota a Pablo, que la peine y se ha acabado el partido. Después del duelo, Joan Oriol se sintió mal para hacer la pasada a Álex López. De la misma manera, él piensa que no lo tendría que haber perdido, Montalvo cree que tendría que haber tapado la centrada y Óscar Sanz se sentía responsable porque tenía el delantero justo detrás. Yo creo que eso es un baluarte que tenemos, porque el vestuario está muy unido y reconoce los errores juntos, eso nos da mucha capacidad de crecimiento. Cuando ves estas actitudes sabes que será fácil sobreponerte a este tipo de situaciones».

¿Los errores son por cansancio o para buscar el tercero?

«Cansancio no lo creo, porque llegamos fuertes al tramo final. Para buscar el tercero, tampoco porque nos pillan en una transición para estar demasiado volcados al ataque. Fue una cadena de errores. No queremos decir mala suerte, porque eso sería la respuesta fácil y esconder los problemas bajo la alfombra. En el vestuario tratamos las cosas de cara para que no se vuelvan a repetir».

La Copa del Rey

«Nosotros queremos superar la eliminatoria. Eso sí, tenemos que gestionar la plantilla para evitar lesiones, porque hay indicativos que nos dicen que a partir de los cuatro partidos consecutivos, si los jugadores no están acostumbrados (que no lo estamos), crece el riesgo de lesión. Por suerte tengo en mi equipo unos buenos preparadores físicos que me avisan de estas situaciones. Tenemos jugadores capacitados para poner un once de garantías que supere la eliminatoria».

El rival

«El SD Huesca llega de una buena victoria en un campo difícil como es el Oviedo. Normalmente, juegan en una línea de cinco con dos carrilers con mucha velocidad. Es un equipo que transita mucho y que defiende en un bloque medio-bajo contundente. Tenemos que ir con cuidado con sus carrileros, porque generan mucho peligro por fuera. Además, ni tengo que mencionar a sus delanteros, que tienen una experiencia enorme. Por otra parte, es uno de los equipos con el porcentaje de goles en pelota parada más alto».

Jugadores que quieren redimirse

«Es evidente que hay jugadores que acabaron con muy buenas sensaciones, aunque tuvieron algún error, que quieren jugar el próximo partido para seguir alargando esta dinámica».