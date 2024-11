Dani Vidal: «La Cultural no necesita tener muchas ocasiones para hacerte daño»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la decimoquinta jornada de campeonato en Primera Federación. Después de poner la directa con dos victorias contra el Barça Atlètic y el Celta Fortuna, un Nàstic en el mejor momento de la temporada recibe al líder, una Cultural Leonesa que llega después de sumar sus dos primeras derrotas de la temporada en las últimas tres jornadas. El partido se disputará el domingo a las 19:30 h en el Nou Estadi.

¿El Nàstic-Cultural es, ahora mismo, el mejor partido de la Primera Federación?

«Nos enfrentamos el primero contra el segundo clasificado. Los partidos entre equipos de la zona alta siempre tienen un plus. Ellos han hecho un inicio de temporada espectacular. Nosotros en los últimos cuatro o cinco partidos nos hemos encontrado una gran versión de juego y además hemos conseguido buenos resultados. Tiene todos los ingredientes para ser un buen partido.»

¿Cuántas opciones ves para que eso se convierta en una semana perfecta con 3 de 3 victorias?

«Hoy día tenemos muchas opciones porque hemos ganado los dos primeros. Pero ahora nos encontramos con un partido más, diferente. Nosotros tendremos las nuestras, ellos también. Pero la mejor gasolina que hay para un jugador es tener buenos resultados, buenas sensaciones y sobre todo volver a jugar en casa.»

Desde León reconocen que competirán contra uno de los equipos que tiene que luchar por el ascenso, pero también que quieren aprovecharse del desgaste del Nàstic durante la semana...

«Entre todos los equipos nos respetamos mucho. Ellos sí que tienen la ventaja de tener la semana limpia para poder preparar el partido. Nosotros llegamos en otras condiciones. El miércoles jugamos, pero introdujimos diferentes jugadores que no habían jugado el domingo. Volveremos a hacer cambios, no diré cuántos, pero volveremos a hacer algún cambio seguro para el domingo. Para tener las máximas garantizabas que el equipo llegará bien. No tengo ningún tipo de dudas. Si entre el partido del domingo y miércoles sólo tuvimos dos días para recuperar, ahora tenemos un día más. El equipo llega perfectamente.»

¿Qué partido prevés?

«Ellos tienen una idea de juego muy marcada. Son capaces de tener la pelota, pero también de atacar rápidamente. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro juego con los pequeños matices que introducimos cada semana. Estamos en el mejor momento de la temporada. Confiamos mucho en lo que hacemos e intentaremos imponer nuestra idea en el campo.»

¿Tomas el partido de la temporada pasada, con victoria del Nàstic por 3-0 como punto de referencia, o crees que será un partido totalmente diferente?

«Ya nos conocemos. Sabemos cada uno como nos gusta jugar. Creo que puede ser un partido donde haya diferentes momentos. Con momentos de control por parte de los dos equipos. Seguramente en algún momento puede ser un partido abierto, también porque a ellos les gusta contraatacar. A nosotros también, no nos escondemos. Hará falta estar muy atentos a estos pequeños detalles, defender y ser agresivo y contundentes en las áreas porque ellos tienen mucha pólvora arriba. Es un equipo que, sobre todo, no necesita tener muchas ocasiones para hacerte daño. La verdad es que son muy fiables a la hora de finalizar.»

La Cultural nunca ha ganado en el Nou Estadi. ¿Cómo puede influir este dato?

«Yo te digo otro dato: no han perdido fuera de casa todavía. Este me gusta más. Al final, los datos son datos. Vuelvo a decirte que en un partido ante equipos tan igualados... Lo vimos en los dos partidos del año pasado. Ninguno de los dos partidos fue para que uno de los dos ganara 3-0. Nosotros aquí sí que quizás fuimos mejores, sobre todo a nivel de intensidades y de duelos. Pero las dos primeras que tuvimos fueron a dentro. Y ellos fallan incluso un penalti. En el Reino de León, fallamos una primera ocasión clara y acabamos perdiendo 3-0 un partido que fue igualado. En equipos tan igualados el acierto juega un gran papel.»

¿Esperas un Nou Estadi de los días importantes?

«Sí, yo creo que sí. La gente me transmite eso, que tiene muchas ganas que llegue el partido del domingo. Cada vez estamos enganchando más gente. El horario no es el idóneo, sobre todo porque ahora hace un poquito de frío, pero yo creo que el partido, el atractivo que será, compensa todo eso y yo creo que sí que tendremos una buena entrada.»

Ha pasado poco más de un mes de la derrota en Irún. ¿Qué ha pasado este mes de noviembre para que el equipo esté tan enchufado?

«El día de Arenteiro fue un punto de inflexión, porque ya el siguiente partido en casa fue de muchísimo nivel. Contra el Real Unión me voy muy orgulloso del partido que hace el equipo, en las circunstancias en las cuales se juega, porque competimos como animales y tuvimos ocasiones. Poco a poco hemos tenido la suerte de que los resultados nos han acompañado y eso hace que también la confianza de los jugadores crezca.»

¿Se tiene que tener especial cuidado de las individualidades por la calidad del rival?

«Te enfrentas a un equipo con un presupuesto muy alto, está invirtiendo muchísimo. Al no hacer Play-Offs tuvieron más tiempo para planificar y lanzarse antes al mercado. En un proyecto como el suyo, con ambición de estar arriba, con un buen presupuesto y con tiempo, lo normal es que hagas una muy buena plantilla como la que tienen, por lo tanto, tendremos que controlar seguro las individualidades.»

¿Es un buen momento para enfrentarse a la Cultural, aprovechando sus malos resultados?

«Mantener el nivel con el cual empezaron a nivel de resultados era complicado, han tenido dos pinchazos en casa, sin embargo, a nivel de juego está siendo parecido al resto que hacían, pero seguramente un poco la eficacia en las áreas es lo que está marcando un poquito la diferencia.»

¿Psicológicamente, es un partido especial por la oportunidad de ponerse a 2 puntos del líder?

«Siempre queremos ganar, pero quedará mucho, muchísimo. Hace poco estábamos a 12 puntos, ahora estamos en 5, ha cambiado todo muy rápido en un mes, si nos ponemos a 2 quedará mucho y podemos perder la ventaja rápidamente y si perdiéramos el partido la podemos recuperar. Es evidente que sería un golpe de moral importante si ganamos el partido, pero lo tenemos que afrontar sabiendo que quedan muchísimas jornadas y pase lo que pase tenemos que continuar con la línea ascendente que lleva el equipo, porque eso será lo que, al fin y al cabo, nos lleve donde queremos.»

¿Qué le puedes decir a la afición?

«La afición tendrá una buena entrada seguro, diría que será un muy buen partido. Ya lo he dicho más de una vez que cuándo empieza a haber 5.000 personas en el estadio se escucha mucho y estoy seguro de que nosotros le daremos la energía desde el campo y que en los momentos que el rival tenga su buen momento durante el partido, que seguro que lo tendrá, con su ayuda seguro que lo podemos revertir antes y que vengan a ayudarnos, porque estoy seguro de que se verá un buen partido y con su ayuda tendremos más armas para intentar ganar los tres puntos.»