Dani Vidal: «El Barça Atlètic es más vulnerable que el año pasado, pero puede ser un arma de doble filo»

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la decimocuarta jornada de campeonato en Primera Federación. Después de empatar contra el Andorra, los hombres de Dani Vidal visitarán el estadio Johan Cruyff para enfrentarse al filial del Barça acompañados de una Marea Grana de unos 500 aficionados que viajará a Sant Joan Despí. El partido se disputará el domingo a las 19:30 h.

Partido contra el Barça Atlètic, un rival importante...

«Es un partido señalado. Sobre todo por esa proximidad que facilita el desplazamiento para la gente. Es un partido muy difícil, pero sabemos perfectamente lo que nos encontraremos. Los chicos han trabajado muy bien durante la semana. Y sabemos, respetando muchísimo al rival, que si hacemos un partido bueno y serio, tendremos nuestras opciones de ganar los tres puntos.»

¿Te gustaría que se repitiera la Marea Grana del año pasado?

«Lo primero que quiero es el resultado y después el juego del equipo. Respondiendo a la pregunta, ojalá tengamos toda la gente que nos ha dado apoyo el año pasado, porque creo que nos ayudaron muchísimo durante todo el partido. Sabemos que no es el mismo momento de la temporada y también hay otras limitaciones, las económicas, que el porcentaje del precio de las entradas ha subido una barbaridad. A veces nos olvidamos de que el fútbol no tiene ningún sentido sin los aficionados. Me gustaría jugar con el campo lleno. Cuanta más gente en el campo más disfrutamos todos.»

¿Qué partido prevés?

«Tienen una filosofía muy clara del juego, con este 4-3-3 que cada vez es más versátil. A veces te hacen salidas de 3, te ponen a 4 jugadores por dentro, pero al final no dejan de ser un equipo con mucho talento, con buenos números ofensivos, que les está costando defender, pero es un equipo que sólo ha perdido 3 partidos, los mismos que nosotros, por lo tanto, es un equipo difícil de enfrentarse. Los partidos que han perdido han sido todos por la mínima. Como local no ha perdido. Llevan 4 empates, 2 victorias, nosotros 3 partidos, 3 victorias. Pero es cierto que hace jornadas que no ganan.»

Hoy se inaugura la Liga Genuine en Tarragona.

«Ayer fuimos a la presentación del voluntariado, donde también se presentó la primera plantilla del Nàstic Genuine y quería que la gente disfrutara. Trataré de estar en la presentación y mirar alguno de los partidos que se jueguen en Salou. Es fútbol, pero es diferente. Al final son personas superagradecidas. Tenemos la suerte de compartir el día a día con algunos jugadores, como Rubén, como Christian, que están prácticamente todo el día en el club. Álvaro, también que pasa muy a menudo. No quiero empezar a dar nombres porque me dejaría alguno y no es justo. Pero sabemos cómo es el fútbol. Sabemos que todos dependemos del resultado. Tengo que decir que las personas que nunca nos miran diferente, independientemente de si has ganado o perdido el último partido, son ellos. Al final están por encima de eso y creo que nos dan muchas lecciones de vida que si te paras a pensar, lo agradeces mucho. Pedir que la gente venga a darles apoyo, que disfruten con ellos. Les deseo a todos los participantes mucha suerte, que todo vaya bien, pero sobre todo a nuestros.»

¿Plantilla completa mañana?

«Sí, al final todos disponibles. Tenemos algún jugador que mañana veremos. Ha ido haciendo un entrenamiento parcial durante la semana. Por ejemplo, el tema de Mario, que lo tenemos un poquito tocado, pero mañana acabaremos de evaluar para ver si los tenemos todos disponibles.»

¿Qué supone para la plantilla que estén todos adaptados al equipo, al sistema? ¿Crees que está la plantilla cerca ya de su máximo nivel en general?

«Con el paso de las jornadas, creo que todos tenemos esta sensación de crecimiento y eso es bueno, que el equipo va a más. Yo la tengo porque cada vez jugadores que venían con falta de ritmo o que han tenido molestias, cada vez están mejor. Los nuevos cada vez asimilando más la idea, pero no sólo la idea sino también las relaciones entre los compañeros. El entrenador tiene que darse cuenta de estas relaciones entre futbolistas que juegan en demarcaciones próximas y potenciarlas. Y eso sólo se consigue con el paso del tiempo. Por lo tanto, para mí como entrenador, bendito problema los cacaos de cabeza que tenemos ahora para hacer la alineación. Iremos haciendo cambios al once y siempre viendo que un jugador que esté fatigado, esté con molestias, otro jugador entrará, lo hará bien y habrá reparto de minutos seguro.»

¿Te facilita el trabajo el haberte enfrentado al Barça en diferentes categorías desde hace tantos años por esta filosofía de juego comuna del club?

«Estoy muy acostumbrado a jugar contra ellos, pero me han hecho coger muchos dolores de cabeza. Yo te invierto la pregunta. Ellos a Dani también lo conocen seguro, que siempre tienes este dolor de cabeza. Saben que les sé competir, tienen jugadores de muchísimo talento, y estamos muy concienciados de que tenemos que hacer las cosas muy bien para tener opciones.»

¿Este ambiente de exigencia que puede tener al Barça Atlètic por la mala racha por el cual pasa, en un equipo tan joven es una cosa que puedes aprovechar?

«Sí y, no. Esta racha que llevan en un filial están más liberados de este peso. Saben que ellos no tienen un objetivo clasificatorio, tendría que pasar una catástrofe por perder la categoría, y ponen por encima el hecho de hacer crecer jugadores al resultado inmediato. Por eso siempre tienen más tranquilidad, más estabilidad, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Creo que los chicos como son jóvenes son más inconscientes en este aspecto y saldrán liberados seguro.»

¿El primer partido de una semana de tres, se tiene que gestionar la plantilla?

«Estoy tranquilo porque tengo variantes en diferentes posiciones del campo. Sabemos que por nuestra manera de jugar y por los rivales que nos vienen serán partidos con mucho desgaste, pero sé que si tengo que hacer turnos de 60-30, 75-15, 70-20, los haré porque al final lo que queremos siempre es tener 11 jugadores que estén plenamente disponibles para competir al máximo en el campo y sabemos que de domingo a miércoles tendrá que haber cambios para competir al máximo».

¿Crees que este año el filial del Barça será un poco más vulnerable por la juventud de sus jugadores?

«Sí, al final el hecho de que hayan subido al primer equipo jugadores tan jóvenes significa que han tenido que subir jugadores del juvenil. Son más jóvenes, es verdad que están por hacer, pero es un arma de doble filo porque, al ser más joven también eres más inconsciente, más eléctrico, te sacas la mochila de peso de encima, entonces son jugadores de mucho talento, es evidente que el tema de la experiencia les está pasando factura, como hemos comentado antes, pero estoy seguro de qué este partido cometerán errores, como todos, pero estoy seguro de que el error de la semana pasada no los volverá a pasar.»