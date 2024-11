David Concha: «Sentí un orgullo y una satisfacción con el recibimiento del Nou Estadi»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

David Concha volvió a pisar el césped del Nou Estadi Costa Daurada el domingo contra la Andorra después de cumplir los 12 partidos de sanción. El extremo fue recibido como un héroe, con una gran ovación de un estadio de pie. Todos los nastiquers incluido el cuerpo técnico, tenían esta fecha marcada en rojo en el calendario deseando el retorno del de Santander, pero quién más ganas tenía de volver a sentirse futbolista no era otro que el mismo David Concha.

El extremo ha estado casi cinco meses sin jugar, cumpliendo los 12 partidos de sanción impuestos por la Federación. Aunque participó en la pretemporada grana como uno más, no pudo competir como el resto. De hecho, el jugador destacó que este fue el momento más duro: «Las primeras 4 o 5 jornadas fueron las más duras. Me tenía que hacer a la idea de la nueva rutina de trabajar y esperar. Poco a poco me adapté y me fue mejor, organizándome siempre con el entrenador y el preparador físico durante los entrenamientos».

El domingo, Concha pisó el césped del Nou Estadi Costa Daurada y fue recibido como un héroe. El de Santander subrayó que «me hizo sentir un orgullo y una satisfacción interna muy grande. Me sentí muy querido por la afición. También creo que fue un momento de alivio para la gente. Fue como el punto para olvidar todo aquello sucedido el curso pasado y eso se vio reflejado en la ovación. No fue sólo para mí, sino que fue para todos».

Entrenar y competir son dos mundos diferentes. Concha señaló que «por una parte, me sentí cómodo y bien. Era un partido movido y había espacios, y eso me favorece. Además, al lado de Joan Oriol todo es más fácil, tenemos una buena sintonía». Por otra parte, apuntó que «el fútbol es muy injusto y, por mucho que entrenes, la tensión de un partido no se puede preparar. Tengo que coger el ritmo de la competición, pero seguro que tener un calendario con tantos partidos consecutivos me ayudará».

Este tramo inicial, David Concha lo ha vivido desde la barrera. De hecho, se mostró «muy satisfecho tanto con el estilo de juego como en el vestuario». Además, analizó la temporada y señaló que «el inicio de curso del año pasado fue muy bueno y creó expectativas muy elevadas. Pero también tuvimos una racha de 8 partidos que fue más alarmante. Quizás este año no hemos encadenado muchas victorias seguidas, pero estamos arriba con un partido menos y eso es importante».

Sea de titular o desde el banquillo, Concha volverá a la acción este domingo en el duelo contra el Barça Atlètic.