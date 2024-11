David Concha, vuelta con efecto inmediato para el Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona y el Andorra empataron el pasado domingo en un choque de fuerzas y de estilos. El 1-1 en el electrónico fue el más justo, aunque los de Dani Vidal acabaron mejor y bien podrían haber acabado marcando el segundo, pero no fue un duelo fácil para los tarraconenses. Con todo, un protagonista brilló sobre el césped más que nadie y su entrada al campo trastocó tanto el ambiente en la grada como el juego en el verde. La vuelta de David Concha despertó el Nàstic.

Andorranos y tarraconenses chocaron estilos en el Nou Estadi. Los de Ferran Costa impusieron su ley en medio del campo, mientras que los de Dani Vidal consiguieron hacer daño con una presión perfectamente ejecutada. El resultado al final de la primera parte definió el partido hasta el momento. Pablo Fernández avanzó al equipo aprovechando un error del portero Oier forzado por Antoñín, mientras que Lautaro de León culminó una gran jugada trenzada para poner el 1-1.

El Andorra se presentó como un equipo más que potente a nivel individual. Con su presidente Gerard Piqué presente en la grada del Nou Estadi Costa Daurada, los de Ferran Costa mostraron su mejor versión. Concretamente, el extremo Joan Cerdà fue quien más brilló estrellando dos pelotas en el palo con dos grandes acciones individuales.

De hecho, el conjunto andorrano dejó al Nàstic en la lona durante el inicio de la segunda parte. Los de Dani Vidal necesitaban reaccionar para no acabar cayendo, y el técnico grana movió banquillo para dar entrada a David Concha. La vuelta del extremo de Santander estaba marcado en el calendario.

De hecho, tendría que haber vuelto la semana pasada, pero el aplazamiento del partido contra el Celta Fortuna por la DANA lo hizo esperar una semana más. David Concha no saltaba al césped del Nou Estadi Costa Daurada desde la final del play-off contra el Málaga. Entonces, fue expulsado y la Real Federación Española de Fútbol lo impuso una dura sanción.

Concretamente, lo alejó de los terrenos de juego durante doce partidos. El domingo, la condena acabó. La temporada pasada, el extremo era diferencial y, por este motivo, todos los nastiquers anhelaban su vuelta. De hecho, ya se escuchó el rumor de los aplausos en la grada cuando empezó a calentar por la banda.

Todos los aficionados lo querían ver sobre el verde. Dani Vidal destacó en el postpartido que «todo el mundo que me encontraba por la calle esta semana me preguntaba si jugaría Concha. Eso se lo ha ganado por cómo es como persona y como jugador».

En el minuto 58, cuando el luminoso indicó la entrada del dorsal 23, el partido se detuvo. La afición presente en el Nou Estadi Costa Daurada se puso en pie para recibir a su jugador con una fuerte ovación que el de Santander respondió con aplausos tan pronto como llegó al círculo central.

El técnico grana destacó que «jugadores, cuerpo técnico y afición nos sentimos identificados con él porque él pagó caro las consecuencias de aquel fatídico día, por eso el Nou Estadi se puso en pie». Concha un jugador diferencial el año pasado, también lo fue el domingo su entrada dio oxígeno en un Nàstic que parecía derrotado y lo transformó en dominador del partido.

Con Joan Oriol como su habitual escudero por la banda izquierda, David Concha protagonizó tres ocasiones de peligro que bien podían haber acabado con el 2-1. La primera con un remate que él mismo ejecutó, pero que un central del Andorra tapó con el pecho.

Posteriormente, efectuó dos centros que ni Álex Jiménez ni Joan Oriol pudieron enviar al fondo de la red, a pesar de rematar en el área pequeña. Desde entonces, el Andorra, dominando el final de la primera parte y al inicio de la segunda, se acabó diluyendo. El Nàstic sólo encontró impedimento en sus contraataques el árbitro Luis Bestard Servera que interceptó tres jugadas grana para estar mal posicionado.

Quizás David Concha no es la panacea para solucionar todos los problemas del equipo, pero el domingo demostró ser el revulsivo que se necesitaba a pesar de no poder competir durante casi cinco meses. Hasta ahora ha entrenado a un alto nivel con el equipo, pero todavía tiene que alcanzar ritmo competitivo.

De hecho, Dani Vidal destacó que «poco a poco tiene que ir acumulando minutos. Ha estado entrenando a un gran nivel, pero los partidos siempre tienen aquel plus de nerviosismo y presión que no se puede preparar en un entrenamiento». Con Concha, el Nàstic recibió la magia que Víctor Narro no pudo dar. Los grana tienen un refuerzo de lujo en el ataque. David Concha, por fin, ha vuelto.