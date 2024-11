Dani Vidal: «El Andorra es una de las mejores plantillas, a nivel individual y a nivel presupuestario»

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Vidal ha comparecido este viernes en la rueda de prensa previa a la decimotercera jornada de campeonato en Primera Federación. Después de imponerse en Lezama, los hombres de Dani Vidal vuelven al Nou Estadi para enfrentarse al Andorra en el inicio de un mes de competición muy duro. El partido se disputará el domingo a partir de las 17:30 h en el Nou Estadi Costa Daurada.

El Andorra es el primer rival del Tourmalet que le viene ahora al Nàstic...

«Nosotros siempre vamos con la mentalidad de ganar, de sumar los tres puntos, pero es evidente que hace tiempo que no juguamos en casa, tenemos un muy buen partido, ante un muy buen rival, pero nosotros con esta máxima ambición de darle continuidad a la victoria del otro día como visitantes, a intentar seguir manteniendo el nivel de juego que tenemos en casa, y si hacemos todo eso tendremos muchas opciones de ganar, seguro.»

Vizcaino se incorpora al staff, ¿Qqué puede aportar?

«Necesitamos un tiempo para conocernos, pero lo que está claro es que es una persona con una trayectoria como futbolista muy buena y muy larga, también en un staff técnico de nivel mundial, y poco a poco seguro que esta experiencia nos vendrá bien, seguro. »

Vuelve Concha, ¿Qué representa para el equipo y para el entrenador?

«La plantilla ha estado toda la semana diciéndole que seguro que se ponía a llover y que se aplazaba otra vez el partido, estaban haciendo bromas allí al pobre David. Hablando seriamente creo que es el que más pagó la consecuencia de aquel fatídico día, creo que el chico lo ha llevado de lujo, ha entrenado como un profesional, como Dios manda, y al final estamos contentos porque es un jugador más de ataque que tenemos, una variante más, y al final no nos tenemos que esconder, es un jugador que tuvo muchos minutos la temporada pasada, que acabó a nivel espectacular, y que sabemos o tenemos la seguridad que en muy corto plazo nos dará bueno rendimiento seguro.»

¿Tiene que hacer una pequeña pretemporada ahora o está ya a nivel de competir todos los partidos?

«Es evidente que igual un punto de ritmo de partido le puede faltar, pero no te encuentras con un jugador que haya estado entrenando solo o con un jugador que venga del paro, al final el tono físico lo tiene, lo que le faltará es el tono competitivo, pero a veces cuando hablamos del tono competitivo, siempre hablamos de cuándo sales de lesión, no es su caso, él ha entrenado a un nivel de exigencia física altísimo, igual que los otros, pero lo que sí que es evidente es que salga de partida o salga en la segunda parte, no aguantará 90 minutos a nivel competitivo el primer día, tenemos que ir poniéndolo poco a poco, pero si tenemos que utilizarlo de inicio lo haremos.»

Dani, ¿Qué puedes decir del Andorra?

«Con el cambio de entrenador que tuvieron ya la temporada pasada, el registro cambió bastante: Siguen teniendo, para mí, si no es la mejor plantilla, una de las mejores plantillas, a nivel individual y a nivel presupuestario, han ido muy fuertes al mercado. Se han reforzado muy bien: Es evidente que, pueden tener la pelota, pero no dejan de mirar la profundidad, si tienen que ser directos lo hacen, incluso algún partido han jugado con tres centrales, no es el Andorra que nos tenía acostumbrados Eder Sarabia, que tenía un patrón de juego muy marcado, es diferente, es más versátil, no suman tantos pases, pero si lo tienen que hacer, tampoco los quema la pelota porque tienen un nivel técnico muy alto.»

Vuelve a Pablo Trigueros que no está siendo titular ahora, ¿Qué significó para ti como entrenador entrenarlo el año pasado?

«Creo que todos los jugadores para mí que fue la temporada pasada guardaron un buen recuerdo siempre, al final fue una temporada donde vivimos momentos magníficos, Pablo se comportó como un profesional del primero al último día, nos dio un rendimiento muy alto, al final, en parte, como decíamos siempre, el trabajo defensivo era de todo el equipo, pero sí que es evidente que al final en situaciones límite, que hay jugadores que están más cerca de la portería, la línea defensiva, el centrocampista defensivo o el portero siempre acaban teniendo una incidencia directa en acciones límite que te puede salvar un gol y eso puede significar los tres puntos. Cuando lo vea, le daré un abrazo, no sé si al final o después del partido, pero al final, el domingo lo que quiero es que se vaya sin ningún punto de aquí.»

¿Cómo está la plantilla? ¿Llega Gorka al partido?

«Gorka está a punto ya. Ha hecho prácticamente el 90% de semana normal con el grupo, si lo tuviéramos que utilizar algún minuto yo creo que estaría disponible, acabaremos de valorar después del entrenamiento de mañana, pero el resto de la enfermería está vacío, ya recuperando a Gorka, por lo tanto, noticia positiva esta.»

¿Tienes la sensación que es un partido especialmente importante?

«Es muy temprano, está claro que ganando es todo mucho mejor, pero no por ganar ascenderás. Tenemos un grupo de partidos en casa muy exigentes, el Andorra está claro que será un equipo que acabará arriba y si nosotros podemos sumar los tres puntos, coger esta ventaja, además con el partido que todavía tenemos aplazado, ya puedes empezar a poner adelante temas de gol average contra equipos que sabes que competirán contigo por un mismo objetivo, pues mucho mejor. Además tenemos ganas de darle una alegría a la afición.»